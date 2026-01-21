Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega την Τρίτη (20/1) χάρη και στο ματς Ολυμπιακός-Μπάγερ Λεβερκούζεν – Νέο χαμηλό για την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δεδομένα από τη χθεσινή δυναμομέτρηση της Nielsen για τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας.

Το Mega πήρε «κεφάλι» στη χθεσινή κούρσα τηλεθέασης των καναλιών χάρη στην απευθείας μετάδοση του θεαματικού ματς Ολυμπιακού-Μπάγερ Λεβερκούζεν για το CHL. Πρόκριση -του σταθμού- αναμενόμενη.

Ο Alpha ήταν μεν δεύτερη επιλογή των τηλεθεατών στο σύνολο της ημέρας, αλλά το γεγονός ότι διατήρησε τη δυναμική που είχε αναπτύξει τη Δευτέρα με ελάχιστη διαφοροποίηση αποτελεί ένδειξη ισχυρής σταθερότητας, με κορύφωση το prime time του, συνεκτιμώντας τον έντονο ανταγωνισμό που κλιμακώνεται με μεγαλύτερη ένταση από το απόγευμα κι έπειτα.

Το νέο χαμηλό τηλεθέασης (0,5%) της ΕΡΤ2ΣΠΟΡ κατέρριψε το προηγούμενο (0,6%) που είχε σημειωθεί σε δύο διαδοχικές ημέρες πριν από έξι εβδομάδες (11, 12/12/2025).

Έπειτα από καιρό, εξάλλου, τέσσερις σταθμοί κατάφεραν να αποσπάσουν διψήφια μερίδια τηλεθέασης. Η αμέσως προηγούμενη καταγράφηκε από τη Nielsen στις 14 Δεκεμβρίου 2025.

