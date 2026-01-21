search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 15:22
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.01.2026 14:12

Συγκλόνισε το φινάλε του «Ριφιφί» – Αποθέωσαν στο «X» την Ευαγγελία Μουμούρη

21.01.2026 14:12
moumouri-rififi-new

Αποθεωτικά είναι τα σχόλια στο «X» για την ερμηνεία της Ευαγγελίας Μουμούρη στο φινάλε του «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια, με τους τηλεθεατές να εκθειάζουν την ηθοποιό για υποκριτικό της ταλέντο.

Τις εντυπώσεις φαίνεται πως έκλεψε η τελευταία σκηνή της ηθοποιού με την πάστα που ποτέ δεν έτρωγε ολόκληρη στα προηγούμενα επεισόδια.

Οι χρήστες στο «X» αποθέωσαν την ηθοποιό για τον τρόπο που ενσάρκωσε έναν δραματικό ρόλο, αλλά τη συγκίνηση που τους προκάλεσε. 

«Μυθική ερμηνεία από Ευαγγελία Μουμούρη», «Τι έκανες ρε Μουμούρη», «Ευαγγελία Μουμούρη υποκλινόμαστε στο μέγεθος του ταλέντου σας», «Πάντα θαύμαζα τη Μουμούρη σε κάθε της ρόλο. Σε κωμωδία σε κάνει να πιάνεις την κοιλιά σου από τα γέλια και τώρα σε αυτό το δραματικό ρόλο σε έκανε να κλαις σαν να μην υπάρχει αύριο», «Ευαγγελία Μουμούρη είσαι ηθοποιάρα» είναι λίγα μόνο από τα σχόλια που την αποθέωσαν για την ερμηνεία της.

Δεν έλειψαν, φυσικά, και τα σχόλια που εκθείασαν τη σειρά στο σύνολό της.

Το «Ριφιφί» είναι η σειρά της COSMOTE TV, εμπνευσμένη από τη διάσημη ληστεία που έγινε στην Αθήνα το 1992. Η ιστορία ακολουθεί τρεις διαφορετικούς άντρες -τον Νίκο, τον Βάκη και τον Μιχάλη- που, αν και δεν γνωρίζονται, τους ενώνει η απώλεια. Στην πορεία συναντούν την Όλγα, μια μυστηριώδη γυναίκα με προσωπικό κίνητρο και ένα τολμηρό σχέδιο που μπορεί να αλλάξει τις ζωές όλων.

Η Ευαγγελία Μουμούρη υποδύεται την Όλγα, μία μάνα που έχασε το παιδί της και παραμένει «όρθια» μπροστά στην απώλεια. Παράλληλα, είναι ο εγκέφαλος της ληστείας του αιώνα, αλλά η συμμετοχή της δεν αφορά στα χρήματα, αλλά την εκδίκηση για την αδικία που υπέστη η οικογένειά της.

Στο πολυαναμενόμενο φινάλε, οι έρευνες της αστυνομίας αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς. Ο Αργύρης οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση, ενώ την ίδια στιγμή η Όλγα και η ομάδα κρύβονται στην αποθήκη του Μανώλη. Το επεισόδιο κλείνει με το δράμα μιας μητέρας που χάνει το παιδί της από λευχαιμία, επειδή δεν δόθηκαν ποτέ τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για την εγχείρησή του.

Διαβάστε επίσης:

Το Μουντιάλ επιστρέφει στην ΕΡΤ

Netflix: Έχει πλέον πάνω από 325 εκατ. συνδρομές – Απρόσμενη ενημέρωση λόγω… Warner

«Μήπως χρειάζεσαι wifi;», «Πόσο κοστίζει να σε αγοράσω;» : Άγριο beef μεταξύ Μασκ και CEO της Ryanair

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Kostas-Tsiaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Δεν είναι επικοινωνιακός ο διάλογος για τον πρωτογενή τομέα, είναι restart

famellos 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Πρόταση για κοινό σχέδιο νόμου των προοδευτικών κομμάτων για Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Το έβαλε στα πόδια ο Μητσοτάκης»

doukas_2101_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: «Καμία αμφισβήτηση στον Ανδρουλάκη – Αλλαγή στρατηγική με προοδευτική διακυβέρνηση, όχι στη Δεξιά»

pierrakakis_2101_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα πλάνα από το πρώτο του Eurogroup ως πρόεδρος – «Πολλές προκλήσεις, κοινή βούληση για συνεργασία»

aerodormio_2101_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το φθηνότερο parking στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» – Όλες οι αλλαγές και τι συμφέρει περισσότερο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

chatzidou-tsolaki-new
LIFESTYLE

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν, την ισοπέδωσαν με όλη τη σημασία της λέξης» (Video)

koukourakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Κουκουράκης: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, δοκιμάστηκα στα όριά μου ψυχικά και σωματικά» (Video)

papadakis radio arvyla – new
MEDIA

Ράδιο Αρβύλα: Το «αντίο» του Αντώνη Κανάκη στον Γιώργο Παπαδάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 15:22
Kostas-Tsiaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Δεν είναι επικοινωνιακός ο διάλογος για τον πρωτογενή τομέα, είναι restart

famellos 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Πρόταση για κοινό σχέδιο νόμου των προοδευτικών κομμάτων για Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Το έβαλε στα πόδια ο Μητσοτάκης»

doukas_2101_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: «Καμία αμφισβήτηση στον Ανδρουλάκη – Αλλαγή στρατηγική με προοδευτική διακυβέρνηση, όχι στη Δεξιά»

1 / 3