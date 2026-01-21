Συγκλόνισε το φινάλε του «Ριφιφί» – Αποθέωσαν στο «X» την Ευαγγελία Μουμούρη

Αποθεωτικά είναι τα σχόλια στο «X» για την ερμηνεία της Ευαγγελίας Μουμούρη στο φινάλε του «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια, με τους τηλεθεατές να εκθειάζουν την ηθοποιό για υποκριτικό της ταλέντο.

Τις εντυπώσεις φαίνεται πως έκλεψε η τελευταία σκηνή της ηθοποιού με την πάστα που ποτέ δεν έτρωγε ολόκληρη στα προηγούμενα επεισόδια.

Οι χρήστες στο «X» αποθέωσαν την ηθοποιό για τον τρόπο που ενσάρκωσε έναν δραματικό ρόλο, αλλά τη συγκίνηση που τους προκάλεσε.

«Μυθική ερμηνεία από Ευαγγελία Μουμούρη», «Τι έκανες ρε Μουμούρη», «Ευαγγελία Μουμούρη υποκλινόμαστε στο μέγεθος του ταλέντου σας», «Πάντα θαύμαζα τη Μουμούρη σε κάθε της ρόλο. Σε κωμωδία σε κάνει να πιάνεις την κοιλιά σου από τα γέλια και τώρα σε αυτό το δραματικό ρόλο σε έκανε να κλαις σαν να μην υπάρχει αύριο», «Ευαγγελία Μουμούρη είσαι ηθοποιάρα» είναι λίγα μόνο από τα σχόλια που την αποθέωσαν για την ερμηνεία της.

Δεν έλειψαν, φυσικά, και τα σχόλια που εκθείασαν τη σειρά στο σύνολό της.

Είναι συγκλονιστικό το πώς μια σειρά της οποίας το φινάλε γνωρίζεις, σου δημιουργεί αγωνία μέχρι να πέσουν οι τίτλοι του τέλους.

ΜΥΘΙΚΗ ερμηνεία από Ευαγγελία Μουμούρη.

Άπειρο respect σε Τσαφούλια για αυτό το δημιούργημα #Ριφιφι pic.twitter.com/JftMudKFjb January 20, 2026

#Ριφιφι

γι αυτο η πάστα έμενε ολόκληρη. τωρα που πήρε την εκδίκηση της η ψυχή του παιδιού της ηρεμήσε. και η πάστα τελείωσε.



ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΡΕ ΜΟΥΜΟΥΡΗ

ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΡΕ ΤΣΑΦΟΥΛΙΑ pic.twitter.com/QwgWHwyKZ0 — little cupcake ιν λαβ❤️ 🧁 (@a_little_merm96) January 20, 2026

Ευαγγελία Μουμούρη υποκλινόμαστε στο μεγέθος του ταλέντου σας! Η τελευταία σκηνή είναι ακόμα μια ένδειξη της καλλιτεχνικής όασης με το όνομα Σωτήρης Τσαφούλιας. Συγχαρητήρια σε όλους ! #ριφιφι pic.twitter.com/UGSYmcA5ax January 20, 2026

Μόλις την τελείωσα.Από τις καλύτερες παραγωγές των τελευταίων χρόνων με ένα εξαιρετικο καστ που κανένας δεν επισκιάζει τον αλλον. Τώρα για την Ευαγγελία Μουμουρη τι να πω; Συγκλονιστική. Στην τελευταία σκηνή με την πάστα δίνει ρεσιτάλ. 6 επεισόδια κύλησαν σαν νερο.Μπραβο #rififi pic.twitter.com/kjiGjECksg January 21, 2026

Θα το γράψω ξανά! Πάντα θαύμαζα την Μουμουρη σε κάθε της ρόλο.. Σε κωμωδία σε κάνει να πιάνεις την κοιλιά σου από τα γέλια και τώρα σε αυτό το δραματικό ρόλο σε έκανε να κλαις σα να μην υπάρχει αύριο.. Χαίρομαι που αυτή η ΗΘΟΠΟΙΟΣ γεννήθηκε στην Ελλάδα! Μπράβο..

#Ριφιφι #Rififi pic.twitter.com/D7tjSo0IY4 — “ Εθνικό Ποντικάκι!” 𝓙𝓮𝓻𝓻𝔂 (@eirinisiorou) January 20, 2026

Το «Ριφιφί» είναι η σειρά της COSMOTE TV, εμπνευσμένη από τη διάσημη ληστεία που έγινε στην Αθήνα το 1992. Η ιστορία ακολουθεί τρεις διαφορετικούς άντρες -τον Νίκο, τον Βάκη και τον Μιχάλη- που, αν και δεν γνωρίζονται, τους ενώνει η απώλεια. Στην πορεία συναντούν την Όλγα, μια μυστηριώδη γυναίκα με προσωπικό κίνητρο και ένα τολμηρό σχέδιο που μπορεί να αλλάξει τις ζωές όλων.

Η Ευαγγελία Μουμούρη υποδύεται την Όλγα, μία μάνα που έχασε το παιδί της και παραμένει «όρθια» μπροστά στην απώλεια. Παράλληλα, είναι ο εγκέφαλος της ληστείας του αιώνα, αλλά η συμμετοχή της δεν αφορά στα χρήματα, αλλά την εκδίκηση για την αδικία που υπέστη η οικογένειά της.

Στο πολυαναμενόμενο φινάλε, οι έρευνες της αστυνομίας αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς. Ο Αργύρης οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση, ενώ την ίδια στιγμή η Όλγα και η ομάδα κρύβονται στην αποθήκη του Μανώλη. Το επεισόδιο κλείνει με το δράμα μιας μητέρας που χάνει το παιδί της από λευχαιμία, επειδή δεν δόθηκαν ποτέ τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για την εγχείρησή του.

