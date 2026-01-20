«Μήπως χρειάζεσαι wifi;», «Πόσο κοστίζει να σε αγοράσω;» : Άγριο beef μεταξύ Μασκ και CEO της Ryanair

Τα μαχαίρια έβγαλαν ο Έλον Μασκ και ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair Μάικλ Ο Λόρι.

Ο Μάικλ Ο Λόρι ερωτήθηκε, αν η Ryanair θα ακολουθήσει τα παράδειγματα της Lufthansa και των British Airways, εγκαθιστώντας το starlink.

Ο Μάικλ Ο Λόρι ήταν ανυποχώρητος «Δεν θα έδινα σημασία στον Μασκ. Είναι ηλίθιος. Πολύ πλούσιος αλλά και πάλι ηλίθιος. Δεν έχει ιδέα από πτήσεις. Θα έπρεπε να βάλουμε μία κεραία πάνω από τα αεροπλάνα. Αυτό θα μας κόστιζε 200-250 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Με άλλα λόγια ένα δολάριο για κάθε επιβάτη. Δεν μπορούσε να καλύψουμε αυτά τα κόστη. Οι επιβάτες δεν θα πληρώσουν 1 ευρώ για να συνδεθούν στο ίντερνετ. Δεν θα έδινα καμία σημασία σε αυτά που ανεβάζει ο Μασκ σε αυτό τον βόθρο το Χ. Αυτός έβγαλε τον Τραμπ», είπε χαρακτηριστικά.

Πλούσιος αλλά και πάλι ηλίθιος

Ο Μασκ αφού αποκάλεσε τον Ο Λόρι παραπληροφορημένος απείλησε να αγοράσει τη Ryanair και να βάλει κάποιον που τον λένε Ράιαν να τη διευθύνει.

Στη διαμάχη μπήκε και η ομάδα social media της αεροπορικής εταιρείας, που είναι γνωστή για τις αποστομοτικές της απαντήσεις της.

«Έλον μήπως χρειάζεσαι Wifi;» έγραψε, με τον Μασκ να απαντά «Πόσο θα μου κοστίσει να σας αγοράσω;».

How much would it cost to buy you? January 19, 2026

Η Ryanair απτόητη έβγαλε σε προσφορά 100.000 θέσεις με 16,99 ευρώ. «Ευχαριστήστε αυτόν τον ηλίθιο τον Έλον Μασκ», έγραψε.

Διαβάστε επίσης

Στους 42 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

Τραμπ για ΝΑΤΟ: Αν δεν ήμουν εγώ δεν θα υπήρχε αυτή τη στιγμή

Από το «Eye of the Tiger» στο «Top Gun» ο Μακρόν και μήνυμα σε Τραμπ – «Η Γαλλία προτιμά τον σεβασμό από τους νταήδες», παράθυρο χρήσης «μπαζούκα»