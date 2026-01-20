Τραμπ για ΝΑΤΟ: Αν δεν ήμουν εγώ δεν θα υπήρχε αυτή τη στιγμή

Επανέρχεται στο ζήτημα του ΝΑΤΟ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social.

Επαναλαμβάνει πως κανένας άλλος δεν έκανε για τη Συμμαχία όσα αυτός και ισχυρίζεται πως χωρίς εκείνον θα είχε διαλυθεί.

«Κανένα άτομο ή Πρόεδρος δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Αν δεν είχα έρθει εγώ, δεν θα υπήρχε ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή!!! Θα είχε βρεθεί στη στάχτη της Ιστορίας. Λυπηρό, αλλά ΑΛΗΘΕΙΑ!!! Πρόεδρος DJT».

Ταυτόχρονα, έκτακτη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο θα παραχωρήσει ο Αμερικανός πρόεδρος σήμερα στις 13.00 τοπική ώρα, (20:00 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική προεδρία.

Μια κοινή στρατηγική αναδύεται μεταξύ των κυβερνήσεων της ΕΕ καθώς η πραγματικότητα των οικονομικών και γεωπολιτικών κινδύνων των απειλών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για δασμολογικούς περιορισμούς γίνεται όλο και πιο έντονη: να δοθεί προτεραιότητα στον διάλογο και τη διπλωματία, ενώ παράλληλα να προετοιμάζονται για το χειρότερο.

Οι ηγέτες της ΕΕ είναι τώρα έτοιμοι για έντονη διπλωματία μεταξύ Βρυξελλών και του ελβετικού χωριού Νταβός. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και συμφώνησε σε μια «συνάντηση των διαφόρων μερών» στο Νταβός, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του ότι η Γροιλανδία, ένα αυτόνομο έδαφος της Δανίας, είναι «επιτακτική» για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας για τη Δανία: «Δεν νομίζω ότι θα πιέσουν πολύ. Πρέπει να την έχουμε (σ.σ. τη Γροιλανδία)».

Οι ηγέτες της ΕΕ συγκεντρώνονται για μια επείγουσα σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το βράδυ της Πέμπτης, με τους Ευρωπαίους Επιτρόπους να συναντώνται επίσης στο πλαίσιο της ειδικής σύνθεσης του Κολλεγίου Ασφαλείας την Παρασκευή ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να «παγώσει» την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ και ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης:

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας καλεί τους πολίτες να είναι έτοιμοι ακόμα και για στρατιωτική εισβολή από τις ΗΠΑ

Τι είναι το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ και ποιοι δέχτηκαν την «καρέκλα» – «Όχι» από Γαλλία που «έσπασε» την ευρωπαϊκή σιωπή, τι θα κάνει η Αθήνα

Από το «Eye of the Tiger» στο «Top Gun» ο Μακρόν και μήνυμα σε Τραμπ – «Η Γαλλία προτιμά τον σεβασμό από τους νταήδες», παράθυρο χρήσης «μπαζούκα»