Το Ευρωκοινοβούλιο «παγώνει» την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – ΗΠΑ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, μετά τις τελευταίες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, επιβεβαίωσαν σήμερα οι κυριότερες πολιτικές ομάδες.

Υπάρχει «πλειοψηφική συμφωνία» των πολιτικών ομάδων να παγώσουν την εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε πέρυσι μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, είπε η πρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Το κοινοβούλιο επρόκειτο να ψηφίσει τις επόμενες εβδομάδες για την άρση των δασμών σε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Διαβάστε επίσης:

MAGA όπως… Make America Go Away: Ξεπούλησε το κόκκινο καπελάκι που χλευάζει το σλόγκαν του Τραμπ

Από το «Eye of the Tiger» στο «Top Gun» ο Μακρόν και μήνυμα σε Τραμπ – «Η Γαλλία προτιμά τον σεβασμό από τους νταήδες», παράθυρο χρήσης «μπαζούκα»

«Θάφτηκε» στο χιόνι η ρωσική Άπω Ανατολή – Προβλήματα στις μετακινήσεις σε Κίνα και Ιαπωνία (Videos)