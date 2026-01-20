Για πιθανή εισβολή από τις ΗΠΑ προετοιμάζονται Γροιλανδία και Καναδάς – Το κάλεσμα του πρωθυπουργού Νίλσεν και οι «τακτικές ανταρτοπόλεμου» της Οτάβας

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν εκτίμησε σήμερα πως μια στρατιωτική επιχείρηση κατά της Γροιλανδίας «δεν είναι πιθανή», όμως η περιοχή στην οποία έχει βλέψεις ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να είναι έτοιμη.

«Δεν είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί στρατιωτική ισχύς όμως αυτό δεν αποκλείεται. Η άλλη πλευρά ο Ντόναλντ Τραμπ το είπε ξεκάθαρα», είπε ο Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου στο Νούουκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας.

«Είναι άρα γι΄αυτό που πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλες τις πιθανότητες όμως το υπογραμμίζουμε: η Γροιλανδία είναι τμήμα του ΝΑΤΟ και, αν είναι να υπάρξει κλιμάκωση, αυτό θα έχει επίσης συνέπειες για τον υπόλοιπο κόσμο», πρόσθεσε ο ηγέτης του αυτόνομου δανικού νησιού.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας, η κυβέρνηση θα συγκροτήσει ειδική ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των αρμόδιων τοπικών αρχών, με στόχο την προετοιμασία των πολιτών για ενδεχόμενες διαταραχές στην καθημερινή ζωή.

Παράλληλα, εξετάζεται η διανομή νέων οδηγιών προς τον πληθυσμό, στις οποίες θα περιλαμβάνεται και η σύσταση για αποθήκευση επαρκών τροφίμων για τουλάχιστον πέντε ημέρες.

Η χώρα βρίσκεται «υπό μεγάλη πίεση» και «πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια», δήλωσε στην ίδια συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Οικονομικών του νησιού και πρώην ηγέτης του, Μούτε Μπ. Έγκεντε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι πρέπει χρειάζεται να «αποκτήσει» τη Γροιλανδία για λόγους ασφάλειας, ενώ μέσα στη νύχτα, δημοσίευσε memes του εαυτού του να κατακτά τη Γροιλανδία και τον Καναδά, προσωπικά μηνύματα από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, και νέα μηνύματα για το γιατί οι ΗΠΑ πρέπει να έχουν τη Γροιλανδία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας της Γροιλανδίας την Τρίτη, η Μικτή Διοίκηση Αρκτικής της Δανίας σχεδιάζει την επέκταση των στρατιωτικών ασκήσεων, ενώ η χώρα μαζί με ακόμη επτά χώρες του ΝΑΤΟ ανέπτυξαν την περασμένη εβδομάδα έναν μικρό αριθμό αξιωματικών στη Γροιλανδία.

Ακολούθησαν οι απειλές για νέους δασμούς από την 1η Φεβρουαρίου σε οκτώ συμμάχους του ΝΑΤΟ που αποστέλλουν στρατιωτικό προσωπικό, με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, να προειδοποιεί την Τρίτη ότι η Ευρώπη θα αναγκαστεί να απαντήσει εάν οι δασμοί εφαρμοστούν, κάνοντας λόγο για «σοβαρές συνέπειες» και για τις δύο πλευρές.

Σενάρια εισβολής και στον Καναδά

Εντωμεταξύ, ο καναδικός στρατός μοντελοποίησε ένα σενάριο στρατιωτικής εισβολής στη χώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις πιθανές απαντήσεις της Οτάβας, σύμφωνα με την εφημερίδα Globe and Mail, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υπαινίχθηκε εκ νέου την ενδεχόμενη κατάκτηση του Καναδά.

Θα πρέπει να είναι η πρώτη φορά τον τελευταίο και πλέον αιώνα που ο καναδικός στρατός εξετάζει θεωρητικά μια αμερικανική επίθεση κατά της επικράτειάς του, σύμφωνα με την καναδική εφημερίδα που επικαλείται δύο υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Οι τελευταίοι υπογραμμίζουν ωστόσο ότι δεν πρόκειται για ένα επιχειρησιακό σχέδιο αλλά για ένα μοντέλο, που χρησιμοποιείται με σκοπό τη στρατηγική σκέψη. Θεωρούν εξάλλου πολύ απίθανο να εξετάζεται μια τέτοια επιχείρηση από την αμερικανική κυβέρνηση.

Ωστόσο με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επαναλάβει συχνά ότι θέλει ο Καναδάς να γίνει η 51η αμερικανική πολιτεία.

Σύμφωνα με τα σενάρια που εξετάζει ο καναδικός στρατός, σε περίπτωση εισβολής από τον νότο, οι αμερικανικές δυνάμεις θα ήταν σε θέση να εξουδετερώσουν τις κύριες στρατηγικές θέσεις του Καναδά μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα, ίσως και σε δύο ημέρες.

Με βάση την υπόθεση αυτή που εξετάζει ο στρατός, η καναδική απάντηση θα μπορούσε να πάρει τη μορφή μιας εκστρατείας σαν να είναι εξέγερση, που θα περιλάμβανε ενέδρες και “τακτικές ανταρτοπόλεμου”, όμοιες με τις συγκρούσεις στο Αφγανιστάν.

Όταν το Γαλλικό Πρακτορείο ζήτησε ένα σχόλιο από το καναδικό υπουργείο Άμυνας, αυτό δεν απάντησε άμεσα.

Ο Καναδάς είναι ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ και εταίρος της Ουάσινγκτον στην αεροπορική άμυνα στο βορειοαμερικανικό μέρος της ηπείρου με κοινή στρατιωτική διοίκηση, τη NORAD (Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής).

Στήριξη του Καναδά στη Γροιλανδία και τη Δανία

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ προσέφερε σήμερα τη «σταθερή» του υποστήριξη στη Γροιλανδία και τη Δανία, υπογραμμίζοντας το «δικαίωμά τους» να αποφασίσουν για το μέλλον του μεγάλου αρκτικού νησιού, το οποίο εποφθαλμιά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι μεσαίες δυνάμεις πρέπει να δράσουν από κοινού, γιατί αν δεν είμαστε στο τραπέζι (των διαπραγματεύσεων), είμαστε στο μενού», πρόσθεσε ο Κάρνεϊ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, δηλώνοντας ότι «κάθε μέρα μας υπενθυμίζει ότι ζούμε σε μια εποχή μεγάλης αντιπαλότητας μεταξύ δυνάμεων».

Παράλληλα τόνισε πως ο Καναδάς αντιτίθεται σθεναρά σε όποιους δασμούς των ΗΠΑ λόγω του στόχου του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία. «Ο Καναδάς αντιτίθεται σθεναρά στους δασμούς για τη Γροιλανδία και ζητά στοχευμένες συνομιλίες για την επίτευξη των κοινών μας στόχων για ασφάλεια και ευημερία στην Αρκτική», τόνισε.

Διαβάστε επίσης

MAGA όπως… Make America Go Away: Ξεπούλησε το κόκκινο καπελάκι που χλευάζει το σλόγκαν του Τραμπ

Από το «Eye of the Tiger» στο «Top Gun» ο Μακρόν και μήνυμα σε Τραμπ – «Η Γαλλία προτιμά τον σεβασμό από τους νταήδες», παράθυρο χρήσης «μπαζούκα»

Στη σκιά των απειλών Τραμπ για τη Γροιλανδία οι εργασίες του Νταβός – «Ισχυρή απάντηση» υποσχέθηκε η φον ντερ Λάιεν, απτόητος ο πρόεδρος των ΗΠ