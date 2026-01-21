search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026
21.01.2026

Το Μουντιάλ επιστρέφει στην ΕΡΤ

21.01.2026 11:10
mundial new

Το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη, το Μουντιάλ, θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ όπως άλλωστε είχε γίνει σε όλες τις πρηγούμενες αντιστοιχές διοργανώσεις , εκτός απο την τελευταία – τότε που είχε μεταδοθεί σε ιδιωτικό κανάλι

Κάθε φίλαθλος θα έχει την ευκαιρία να ζήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2026 σε πραγματικό χρόνο, μέσα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά και στο Μεξικό.

Με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων και τη διεξαγωγή 104 αγώνων σε 39 ημέρες, το Μουντιάλ 2026 υπόσχεται πολλές συγκινήσεις, θέαμα και ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου.

Η ΕΡΤ θα μεταδώσει ζωντανά όλους τους αγώνες της διοργάνωσης, προσφέροντας ολοκληρωμένη κάλυψη με απευθείας μεταδόσεις, ειδικές εκπομπές, αναλύσεις, ρεπορτάζ, αφιερώματα και αποκλειστικό παρασκήνιο από κάθε γήπεδο.

Για την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση του κοινού, θα αξιοποιηθεί το σύνολο του δικτύου της ΕΡΤ: Η ΕΡΤ 2 που έχει επιφορτιστεί με όλες τις αλθητικές μεταδόσεις, αλλά και τα υπολοιπα τηλεοπτικά κανάλια, η ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX, το ραδιόφωνο, οι ιστοσελίδες και τα social media της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

