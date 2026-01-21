«Γκολ» τηλεθέασης από τον Ολυμπιακό την Τρίτη (20/1)

Κορυφαίο σε τηλεθέαση πρόγραμμα της χθεσινής ημέρας «ψηφίστηκε» η απευθείας μετάδοση του ευρωπαϊκού ματς Ολυμπιακού-Μπάγερν Λεβερκούζεν από το Mega. Και με διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Ο «Άγιος έρωτας» είχε ανεβασμένη επίδοση και πάλι και υπό άλλες συνθήκες θα ήταν πρώτη επιλογή του τηλεοπτικού σώματος.

Έχει ενδιαφέρον η άνοδος της σειράς «Να μ’ αγαπάς», η οποία σχεδόν έφθασε σε δυναμική τον «Άγιο έρωτα». Δύο προγράμματα σε διαφορετικές ζώνες μετάδοσης, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και σύνθεση κοινού, εντούτοις σχεδόν ισοδύναμα.

Με μια πρώτη παρατήρηση στο Top 10 της ημέρας αντιλαμβάνεται κάποιος τη σχεδόν γραμμική πρόοδο τηλεθέασης στον Alpha από την ώρα του «Deal» κι έπειτα, και μέχρι τις 22.30.

Στα αξιοπρόσεκτα της ημέρας, η επανεμφάνιση του «Masterchef 10» και η εξαφάνιση του «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα από το ημερήσιο τηλεβαρόμετρο.

Διαβάστε επίσης:

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega την Τρίτη (20/1) χάρη και στο ματς Ολυμπιακός-Μπάγερν Λεβερκούζεν – Νέο χαμηλό για την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ

ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Ολική επαναφορά με ψηφιακό εκσυγχρονισμό και σχέδιο για επανατοποθέτηση στον ανταγωνισμό