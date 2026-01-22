search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026
22.01.2026

ΑΝΤ1: Σταμάτησε η Άννα Λιβαθυνού από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» (Video)

kalimera ellada (1)

Οι εξελίξεις πρόλαβαν τις εξελίξεις. Χωρίς την Άννα Λιβαθυνού καλημερισε τους τηλεθεατές νωρίτερα σήμερα (22/1) ο Παναγιώτης Στάθης από το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Έπειτα από τα πρώτα πλάνα της Αθήνας και άλλων πόλεων της περιφέρειας μετά τη χθεσινή σφοδρή κακοκαιρία, ο παρουσιαστής ενημέρωσε ότι ο κύκλος συνεργασίας και παρουσίας της Λιβαθυνού στην εκπομπή ολοκληρώθηκε.

Την ευχαρίστησε (τρεις φορές μάλιστα) για τη συνεργασία και συμπαρουσίαση που είχαν τους προηγούμενους μήνες από την αρχή της σεζόν και της ευχήθηκε κάθε καλό στο επόμενο «βήμα» της στον σταθμό.

«Εμείς θα συνεχίσουμε αταλάντευτα πάνω στη γραμμή που έχουμε χαράξει για την ενημέρωση τη δική σας και την επικοινωνία μαζί σας», είπε ο Στάθης και συνέχισε στην παρουσίαση της ατζέντας θεμάτων της σημερινής εκπομπής.

