ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας – Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Θέμα ημερών – ίσως των επόμενων 24ώρων – είναι η εφαρμογή διαρθρωτικών κινήσεων στην εμβληματική πρωινή ενημερωτική ζώνη του ΑΝΤ1, στις οποίες περιλαμβάνονται και αλλαγές στην παρουσίαση της εκπομπής.
Από Δευτέρα – αν δεν αλλάξει κάτι στο ενδιάμεσο – στην παρουσίαση της εκπομπής, όπως ήδη κυκλοφορεί στην τηλεοπτική πιάτσα, δεν θα συνεχίσει η Άννα Λιβαθηνού.
Κύκλοι περί τον σταθμό που είναι σε θέση να γνωρίζουν, υποστηρίζουν ότι δεν τίθεται θέμα επάρκειας της δημοσιογράφου, αλλά θέμα «χημείας» στην διπλή παρουσίαση.
Ο Παναγιώτης Στάθης θα πάρει «επ ώμου» την εκπομπή στην οποία θα γίνουν προσθήκες ρεπόρτερ-μεταγραφές από τον ανταγωνισμό.
Διαβάστε επίσης:
Netflix: Έχει πλέον πάνω από 325 εκατ. συνδρομές – Απρόσμενη ενημέρωση λόγω… Warner
«Μήπως χρειάζεσαι wifi;», «Πόσο κοστίζει να σε αγοράσω;» : Άγριο beef μεταξύ Μασκ και CEO της Ryanair
Η Ευλαμπία Ρέβη έγινε μητέρα: Έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.