ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας – Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

Θέμα ημερών – ίσως των επόμενων 24ώρων – είναι η εφαρμογή διαρθρωτικών κινήσεων στην εμβληματική πρωινή ενημερωτική ζώνη του ΑΝΤ1, στις οποίες περιλαμβάνονται και αλλαγές στην παρουσίαση της εκπομπής.

Από Δευτέρα – αν δεν αλλάξει κάτι στο ενδιάμεσο – στην παρουσίαση της εκπομπής, όπως ήδη κυκλοφορεί στην τηλεοπτική πιάτσα, δεν θα συνεχίσει η Άννα Λιβαθηνού.

Κύκλοι περί τον σταθμό που είναι σε θέση να γνωρίζουν, υποστηρίζουν ότι δεν τίθεται θέμα επάρκειας της δημοσιογράφου, αλλά θέμα «χημείας» στην διπλή παρουσίαση.

Ο Παναγιώτης Στάθης θα πάρει «επ ώμου» την εκπομπή στην οποία θα γίνουν προσθήκες ρεπόρτερ-μεταγραφές από τον ανταγωνισμό.

