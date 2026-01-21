search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 12:58
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.01.2026 11:00

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας – Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

21.01.2026 11:00
kalimera_ellada_new

Θέμα ημερών – ίσως των επόμενων 24ώρων – είναι η εφαρμογή διαρθρωτικών κινήσεων στην εμβληματική πρωινή ενημερωτική ζώνη του ΑΝΤ1, στις οποίες περιλαμβάνονται και αλλαγές στην παρουσίαση της εκπομπής.

Από Δευτέρα – αν δεν αλλάξει κάτι στο ενδιάμεσο – στην παρουσίαση της εκπομπής, όπως ήδη κυκλοφορεί στην τηλεοπτική πιάτσα, δεν θα συνεχίσει η Άννα Λιβαθηνού.

Κύκλοι περί τον σταθμό που είναι σε θέση να γνωρίζουν, υποστηρίζουν ότι δεν τίθεται θέμα επάρκειας της δημοσιογράφου, αλλά θέμα «χημείας» στην διπλή παρουσίαση.

Ο Παναγιώτης Στάθης θα πάρει «επ ώμου» την εκπομπή στην οποία θα γίνουν προσθήκες ρεπόρτερ-μεταγραφές από τον ανταγωνισμό.

Διαβάστε επίσης:

Netflix: Έχει πλέον πάνω από 325 εκατ. συνδρομές – Απρόσμενη ενημέρωση λόγω… Warner

«Μήπως χρειάζεσαι wifi;», «Πόσο κοστίζει να σε αγοράσω;» : Άγριο beef μεταξύ Μασκ και CEO της Ryanair

Η Ευλαμπία Ρέβη έγινε μητέρα: Έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump_1501_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη ετοιμάζεται να βγάλει το «εμπορικό μπαζούκα» στον Τραμπ – Τι σημαίνει, ποιά είναι τα κράτη – «κλειδιά»

stavroula-thelochari-new
LIFESTYLE

«Έψαχνα στο διαδίκτυο πώς θα πάθω νευρική ανορεξία» – Σοκάρει η Σταυρούλα Θεοχάρη (Video)

Mou_0241
ADVERTORIAL

«Ο ΜΟΥΝΗΣ» της Λένας Κιτσοπούλου – Ένα κομμωτήριο, μια χώρα, μια ιστορία: Συνεχίζονται με επιτυχία οι παραστάσεις στο θέατρο OLVIO

cheese_new
ΥΓΕΙΑ

Γαλακτοκομικά υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας

arkouda_kozani
ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Αναρχία στον… χειμέριο ύπνο – Αρκούδα βολτάρει σε χωριό της Εορδαίας (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

koukourakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Κουκουράκης: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, δοκιμάστηκα στα όριά μου ψυχικά και σωματικά» (Video)

chatzidou-tsolaki-new
LIFESTYLE

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν, την ισοπέδωσαν με όλη τη σημασία της λέξης» (Video)

papadakis radio arvyla – new
MEDIA

Ράδιο Αρβύλα: Το «αντίο» του Αντώνη Κανάκη στον Γιώργο Παπαδάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 12:57
trump_1501_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη ετοιμάζεται να βγάλει το «εμπορικό μπαζούκα» στον Τραμπ – Τι σημαίνει, ποιά είναι τα κράτη – «κλειδιά»

stavroula-thelochari-new
LIFESTYLE

«Έψαχνα στο διαδίκτυο πώς θα πάθω νευρική ανορεξία» – Σοκάρει η Σταυρούλα Θεοχάρη (Video)

Mou_0241
ADVERTORIAL

«Ο ΜΟΥΝΗΣ» της Λένας Κιτσοπούλου – Ένα κομμωτήριο, μια χώρα, μια ιστορία: Συνεχίζονται με επιτυχία οι παραστάσεις στο θέατρο OLVIO

1 / 3