Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα: Καμπανάκι κινδύνου για την εμπιστοσύνη και την ελευθερία των ΜΜΕ στις ΗΠΑ (video)

Σε ιστορικό χαμηλό επίπεδο έχει «κάτσει» η εμπιστοσύνη των Αμερικανών στα Μέσα Ενημέρωσης των ΗΠΑ καθώς μειώνεται η ελευθεροτυπία.

Στις δύο αυτές αράδες συνοψίζεται η ουσία της μελέτης που έκαναν οι «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» και περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων πολλών, στο πλαίσιο επετειακής ανασκόπησης των δράσεων της ΜΚΟ με αφορμή τα 40 χρόνια ίδρυσης και λειτουργιάς της.

«Ο πρόεδρος της χώρας δυσφημεί και μηνύει τα μέσα ενημέρωσης και υποτιμά αμείλικτα τους δημοσιογράφους. Επιπλέον, οι κορυφαίες ψηφιακές πλατφόρμες του κόσμου, με έδρα τις ΗΠΑ, αντιστέκονται στη ρύθμιση προωθώντας μια ψευδή διχοτόμηση μεταξύ ελευθερίας έκφρασης και ελευθερίας του Τύπου», σημειώνουν οι συντάκτες της έκθεσης της RSF.

Η ανακεφαλαίωση της RSF για τις ΗΠΑ και την καμπάνια Τραμπ κατά των ΜΜΕ που του ασκούν κριτική συμπτωματικά δημοσιοποιήθηκε με χρονική απόσταση ελάχιστων 24ώρων από το νέο περιστατικό στην αίθουσα Τύπου του Λευκού Οίκου με «πρωταγωνίστρια» την εκπρόσωπο Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ. Η Λέβιτ έκανε ανοίκεια επίθεση σε δημοσιογράφο διότι την… ενόχλησε ερώτηση για την αλόγιστη βία των αστυνομικών του ICE.

Η RSF ένωσε τις δυνάμεις της με το προσωπικό και τα συνδικάτα της Voice of America (VOA) για να αμφισβητήσει στο ομοσπονδιακό δικαστήριο μια εκτελεστική εντολή του προέδρου Τραμπ, η οποία αποσκοπούσε στην κατάργηση της διεθνούς δημόσιας ραδιοτηλεόρασης των ΗΠΑ.

Εξάλλου, η RSF με 60 άλλες οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου καθώς και Μέσα Ενημέρωσης, υπέβαλλαν τρία υπομνήματα προς υποστήριξη δικηγορικών γραφείων που αμφισβητούν άλλες εκτελεστικές εντολές ασυμβίβαστες με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης.

Η μελέτη

