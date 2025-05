Voice of America: Ανησυχία για μετατροπή του σε φερέφωνο του Τραμπ το ντιλ για «μεταφορά» ειδήσεων του υπερδεξιού One America

Η ανώτερη σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τράμπ, η Κάρι Λέικ, γνωστοποίησε χθες το βράδυ (ώρα ΗΠΑ) ότι η Υπηρεσία Παγκόσμιων Μέσων Ενημέρωσης των ΗΠΑ (US Agency for Global Media) «έκλεισε» συμφωνία με το – κατά περιγραφές- ακροδεξιό τηλεοπτικό δίκτυο One America News.

Το ντιλ σχολιάζεται συγκρατημένα από κυρίαρχα Μέσα Ενημέρωσης με δόση σκεπτικισμού καθώς στην «εξίσωση» εμπλέκεται η ιστορική υπηρεσία Voice of America. Η USAGM δεν μπορεί να υπαγορεύσει τι επιλέγουν να καλύψουν οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί που βρίσκονται υπο την «ομπρέλα» της, αλλά γι’ αυτό φρόντισε, όπως μεταδίδεται, η σύμβουλος Λέικ. «Η συμφωνία έγινε για να διασφαλιστεί ότι τα πρακτορεία μας έχουν αξιόπιστες και έγκυρες επιλογές καθώς προσπαθούν να δημιουργήσουν τα ρεπορτάζ και τα ειδησεογραφικά τους προγράμματα», υποστηρίζει η σύμβουλος της USAGM.

Σε ανάρτηση στο Χ και στο Τραμπικό Truth Social η Λέικ αναφέρει πως «η συμφωνία παρέχει στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της USAGM δωρεάν πρόσβαση σε μια υπηρεσία ειδήσεων και οπτικοακουστικού περιεχομένου της ΟΑΝ. Κάθε μέρα αναζητώ τρόπους να εξοικονομήσω χρήματα για τους Αμερικανούς φορολογούμενους. Το να φέρω την OAN ως πηγή βίντεο/εφημερίδων επιτυγχάνει και τα δύο».

Ο προβληματισμός που έχει αναπτυχθεί έγκειται στην, όπως εικάζεται, μεθόδευση της κεντρικής κυβέρνησης των ΗΠΑ, η VOA να μοιάζει με το «υπηρσυντηρητικό» ΟΑΝ, ώστε «να “σερβίρει” ενημέρωση από φιλικά προς τον Τράμπ ΜΜΕ στα ξένα ακροατήρια της Φωνής της Αμερικής».

Οι αντιδράσεις στην κίνηση αυτή ήταν άμεσες. «Η Κάρι Λέικ παρέχοντας το One America News Network στο παγκόσμιο κοινό μας γελοιοποιεί την ιστορία της ανεξάρτητης, μη κομματικής δημοσιογραφίας του οργανισμού», δήλωσε στο NPR ο πρώην οικονομικός διευθυντής του USAGM, Γκράντ Τέρνερ.

Από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Φωνή της Αμερικής παρέχει ειδησεογραφική κάλυψη και πολιτιστικά προγράμματα σε χώρες σε όλο τον κόσμο που δεν έχουν πρόσβαση σε ελεύθερο Τύπο, εξυπηρετώντας ένα ακροατήριο που έχει αυξηθεί σε περισσότερους από 360 εκατομμύρια ανθρώπους εβδομαδιαίως. Η αποστολή της – που θεσπίστηκε από το Κογκρέσο – είναι να ενσωματώνει κριτική στην επίσημη γραμμή της κυβέρνησης για να μεταφέρει τις ειδήσεις στην πολυπλοκότητά τους, αλλά και να αποτελεί πρότυπο για το πώς μοιάζει μια πλουραλιστική δημοκρατία, περιγράφουν το ρόλο της VOA, αμερικανικά μίντια σε σχετική αρθρογραφία αλλά και υποστηρικτές της Ελευθερίας του Τύπου.

«Το Κογκρέσο έδωσε εντολή στον VOA να μεταδίδει αξιόπιστες και έγκυρες ειδήσεις, όχι να αναθέτει τη δημοσιογραφία του σε οργανισμούς που είναι ευθυγραμμισμένοι με την ατζέντα του προέδρου», δήλωσαν η επικεφαλής του γραφείου της VOA στον Λευκό Οίκο, Πάτσι Γουιντακσουάρα (Patsy Widakuswara), και η συντάκτρια σε θέματα Ελευθερίας του Τύπου, Τζέσικα Τζέριτ (Jessica Jerreat), οι οποίες έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη με αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ μαζί με αρκετούς από το προσωπικό της VOA. Η αγωγή τους είναι μια από τις πολλές που έχουν κατατεθεί σε βάρος της αμερικανικής κυβέρνησης για την προσπάθεια της να εξαρθρώσει τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς της USAGM.

Τον περασμένο μήνα ένας περιφερειακός δικαστής αποφάνθηκε υπέρ της Φωνής της Αμερικής σε μία αγωγή, λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να διαλύσει μονομερώς τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα απολύοντας συστηματικά το προσωπικό του.

Αλλά ακριβώς την ώρα που οι εργαζόμενοι της VOA ετοιμάζονταν να ξαναπιάσουν δουλειά, ένα εφετείο δήλωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι ο περιφερειακός δικαστής δεν είχε την εξουσία να μπλοκάρει τις διατάξεις του εκτελεστικού διατάγματος του Τραμπ για τη διάλυση του οργανισμού.

Εν μέσω του νομικού χάους, ο VOA και άλλοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση αγωνίζονται να επιβιώσουν. Το Radio Free Asia έκανε γνωστό την περασμένη εβδομάδα ότι θα απολύσει το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού του εν μέσω μιας μάχης για τη χρηματοδότηση με τη διοίκηση.

Από τον Μάρτιο, ωστόσο, η Φωνή της Αμερικής έχει σιγήσει, με εντολή των Τραμπ και Λέικ. Στο πλαίσιο ανακοινώσεων τότε η Λέικ είχε δηλώσει: «Υποστηρίζω πλήρως το εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου. Η σπατάλη, η απάτη και η κατάχρηση οργιάζουν σε αυτόν τον οργανισμό και οι Αμερικανοί φορολογούμενοι δεν θα έπρεπε να τον χρηματοδοτούν».

