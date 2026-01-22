Ανθή Βούλγαρη: «Δεν γίνεται να ρίχνετε κατάρες όταν λέμε μια άποψη – Η κυρία Καρυστιανού δεν μπορεί να είναι στο απυρόβλητο» (Video)

Tις αντιδράσεις κάποιων τηλεθεατών αναφορικά με τον τρόπο που η ίδια τοποθετήθηκε απέναντι στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, σχολίασε η Ανθή Βούλγαρη μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

Η δημοσιογράφος τόνισε ότι σε οτιδήποτε άλλο πέραν του ζητήματος των Τεμπών -που τη στηρίζουν, όπως άλλωστε και όλους τους γονείς των θυμάτων- πρέπει να την κρίνουν ως πολιτικό, πλέον, καθώς δεν γίνεται το συγκεκριμένο πρόσωπο να μένει στο απυρόβλητο.

«Δε γίνεται όποτε λέμε μια άποψη να βγαίνετε και να ρίχνετε κατάρες και να πέφτετε και να κηρύσσετε τον πόλεμο. Η κυρία Καρυστιανού είναι ένας άνθρωπος που και εγώ και η εκπομπή τη σεβόμαστε, θα τη σεβόμαστε και θα είμαστε στο πλευρό της για το θέμα των Τεμπών και του παιδιού της. Από εκεί και πέρα όμως, από τη στιγμή που επέλεξε να είναι στην πολιτική, ό,τι λέει θα πρέπει και εμείς να το σχολιάζουμε και να σας το δείχνουμε. Δε μπορεί να είναι στο απυρόβλητο. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό» ανέφερε, χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι η δημοσιογράφος σε χθεσινή της τοποθέτηση (21/1), εξέφρασε τους προβληματισμούς της αναφορικά τόσο με τη φύση των δηλώσεων της Μαρίας Καρυστιανού όσο και το timing.

«Άλλο το τότε, άλλο το τώρα. Εδώ βλέπουμε μία πολιτική τοποθέτηση της κας Καρυστιανού που έχει επιλέξει να κάνει ένα πολιτικό κόμμα και θα κριθεί γι’ αυτό. Τα μπερδεύουμε όλα. Τότε η Καρυστιανού έκανε μία συναυλία για συγκεκριμένο σκοπό και τότε όλοι είχαν πει να είμαστε δίπλα της… Επειδή πλησιάζει η δίκη, αυτό που συμβαίνει δε βοηθάει σε καμία περίπτωση αυτό που πρέπει να συμβεί για τη δίκη. Γι’ αυτό με βλέπεις και είμαι διστακτική. Δε μου αρέσει αυτό το πράγμα» είχε πει, μεταξύ άλλων.

