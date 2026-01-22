search
22.01.2026 19:11

Μία στις δύο εκπομπές με υψηλή τηλεθέαση ήταν του Alpha την Τετάρτη (21/1)

22.01.2026 19:11
alpha-new

Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε χθες η μεταπογευματινή καθημερινή σειρά «Ν’ αγαπάς» που μεταδίδεται στις παρυφές της ζώνης υψηλής τηλεθέασης.

Στη δυναμική της «υποκλίθηκε» ο «Άγιος έρωτας», δεύτερη επιλογή των τηλεθεατών στη διάρκεια του περασμένου 24ώρου, με τρίτη -ξανά- το «Ράδιο αρβύλα».

Το «Deal» από την έναρξη του δεύτερου μισού της σεζόν δείχνει σταθερά ανεβασμένη δυναμική σε σχέση με το πρώτο μισό.

Στη μέση της δεκάδας πλασαρίστηκε η σειρά «Μια νύχτα μόνο» και στην αμέσως επόμενη θέση ήταν το τηλεοπτικό «ταίρι» της, η «Γη της ελιάς», αμφότερες με δυναμικές υποδεέστερες από εκείνες που είχαν πριν από την περίοδο των εορτών.

Ο «Τροχός της τύχης» -σταθερή αξία για το Star– εμφανίστηκε στο έβδομο σκαλοπάτι της κλίμακας Nielsen, με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha στο Νο8 του Top 10, αλλά πρώτο στην τυπολογία του.

Στα απρόσμενα, η διάκριση της σειράς δραματοποιημένων ριάλιτι επεισοδίων «Οικογενειακές ιστορίες», ένα πρόγραμμα off peak -δηλαδή σε τηλεοπτική ζώνη που θεωρητικά δεν καταγράφεται υψηλή συγκέντρωση τηλεθεατών- που είχε όμως, σύμφωνα με την ετυμηγορία της Nielsen, δυναμική, καταφέρνοντας να επικρατήσει ακόμα και σε προτάσεις του prime time, όπως η σειρά -βαρύ πυροβολικό του ΑΝΤ1– «Grand Hotel».

