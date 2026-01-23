search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026
23.01.2026 09:35

Πέθανε ο Σπύρος Καρατζαφέρης

23.01.2026 09:35
Πέθανε το βράδυ της Πέμπτης ο δημοσιογράφος και εκδότης Σπύρος Καρατζαφέρης σε ηλικία 88 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή ο αδερφός του και πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1.

Όπως δήλωσε ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ο αδελφός του «έφυγε από τη ζωή αργά τη νύχτα. Είναι συγκλονιστικό για μένα που είμαι ο μικρός αδελφός που ακολούθησα τα βήματά του. Είμαι συντετριμμένος», αναφέροντας πώς «ήταν ένας από τους κορυφαίους της δημοσιογράφίας και ένας από τους μεγαλύτερους ρεπόρτερ των τελευταίων 60 ετών».

Ποιος ήταν ο Σπύρος Καρατζαφέρης

Ο Σπύρος Καρατζαφέρης γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1938 στο χωριό Ποταμιά της επαρχίας Μεγαλόπολης του νομού Αρκαδίας, και μεγάλωσε στην Αμφιθέα του Παλαιού Φαλήρου.

Ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του πρώην βουλευτή και πρώην αρχηγού του ΛΑΟΣ, Γιώργου Καρατζαφέρη.

Αποφοίτησε από την Σχολή Δημοσιογραφίας «Όμηρος» και ξεκίνησε την δημοσιογραφική του σταδιοδρομία το 1959 στην εφημερίδα «Βραδυνή», στο αστυνομικό ρεπορτάζ (1959-62).

Ακολούθησαν το Έθνος (1962-68, υπό την διεύθυνση του Γιάννη Καψή), η Απογευματινή (1968-75) και η Ελευθεροτυπία (1975-88).

Το 1988 αποχώρησε από την Ελευθεροτυπία και συνεργάστηκε με τον γνωστό επιχειρηματία Σωκράτη Κόκκαλη στην έκδοση της εφημερίδας Επικαιρότητα (1988-91), στην οποία ανέλαβε διευθυντής και αρχισυντάκτης.  Το 1990 ξεκίνησε και την έκδοση της εβδομαδιαίας εφημερίδας «48 Ώρες», ενώ ταυτόχρονα εξέδιδε και το στρατιωτικό περιοδικό «Αμυντικά Θέματα», σε συνεργασία με τον απόστρατο πτέραρχο της Πολεμικής Αεροπορίας Γιάννη Μαρινάκη. Αργότερα υπήρξε εκδότης της «Αθηναϊκής», καθώς και της «Σφήνας».

Στην τηλεόραση, εργάστηκε στην ΕΡΤ, την ΥΕΝΕΔ, το Star Channel (στο οποίο επί σειρά ετών ήταν διευθυντής ειδήσεων), το Τηλεάστυ, το Extra Channel κ.ά. Στο ραδιόφωνο, διατηρούσε επί χρόνια εκπομπή στον Flash 96.

