Παράλιο Άστρος Κυνουρίας: Σήμερα η κηδεία του 53χρονου λιμενικού που έχασε τη ζωή του από την κακοκαιρία

Η τοπική κοινωνία του Άστρους θρηνεί τον θάνατο ενός 53χρονου λιμενικού, σημαιοφόρου στο Λιμενικό Τμήμα της περιοχής, που έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τετάρτης στο λιμάνι του Παράλιου Άστρους.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν σε πεζή περιπολία μαζί με τη διοικήτρια του Τμήματος, όταν, κατά τη διάρκεια προσπάθειας πρόσδεσης σκαφών σε συγκεκριμένο σημείο του λιμένα, ένα ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Με τα καλύτερα λόγια μίλησαν για τον λιμενικό οι κάτοικοι της περιοχής στον ΑΝΤ1:

Ο σημαιοφόρος ήταν πατέρας ενός νεαρού παιδιού και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Σήμερα, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του, με τον Υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, να αναμένεται να μεταβεί στο Άστρος για να αποχαιρετήσει και αυτός τον αδικοχαμένο άνδρα.

