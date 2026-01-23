Netflix – Warner Bros. Discovery: Σε ακρόαση από τη Γερουσία για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία

Ενώπιον της αμερικανικής Γερουσίας θα παρουσιαστεί ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Netflix, Τέντ Σαράντος μέσα στον Φεβρουάριο -η ακριβής ημερομηνία δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα- προκειμένου να καταθέσει σε ακρόαση για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία με αφορμή τη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros. Discovery.

Ο Σαράντος θα καταθέσει σε επιτροπή της Γερουσίας για να παρέχει εξηγήσεις σχετικές με την συμφωνία απόκτησης της WBD έναντι 83 δισ. δολαρίων -σε μετρητά- και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην αντιμονοπωλιακή νομοθεσία των ΗΠΑ.

Στην Επιτροπή εκτός από τον Σαράντος θα καταθέσει και ο διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού της WBD, Μπρους Κάμπελ, αναφέρουν αμερικανικά και διεθνή ΜΜΕ.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μάικ Λι, ο οποίος είναι πρόεδρος της υποεπιτροπής του Συμβουλίου (της Γερουσίας) για τον Αντιμονοπωλιακό Νόμο, την Πολιτική Ανταγωνισμού και τα Δικαιώματα των Καταναλωτών, έχει εκφράσει στο παρελθόν σκεπτικισμό σχετικά με τη συμφωνία της Netflix για την εξαγορά της Warner Bros..

Σε ανάρτησή του στο X λίγο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ Netflix και Warner Bros. Discovery, στις 5 Δεκεμβρίου, ο Λι έγραψε: «Ετοιμαστείτε για μια έντονη αντιμονοπωλιακή ακρόαση στη Γερουσία».

Buckle up for an intense antitrust hearing in the Senate https://t.co/5leh1M6JhQ December 6, 2025

Οι Δημοκρατικοί έχουν επίσης εκφράσει την αντίθεσή τους στη συμφωνία Netflix-WB. Τον περασμένο μήνα, η γερουσιαστής τους Ελίζαμπεθ Γουόρεν την χαρακτήρισε «αντιμονοπωλιακό εφιάλτη».

Η συγχώνευση Netflix-Warner Bros. «θα δημιουργήσει έναν τεράστιο γίγαντα των μέσων ενημέρωσης με έλεγχο σχεδόν του μισού της αγοράς streaming – απειλώντας να αναγκάσει τους Αμερικανούς να πληρώνουν υψηλότερες τιμές συνδρομής και να έχουν λιγότερες επιλογές ως προς το τι και πώς παρακολουθούν, ενώ θα έθετε σε κίνδυνο τους αμερικανούς εργαζομένους», είχε δηλώσει τότε η Γουόρεν.

A Netflix-Warner Bros. deal looks like an anti-monopoly nightmare. It would create one massive media giant with control of nearly half of the streaming market—giving Americans fewer choices over what and how they watch, and putting American workers at risk. December 8, 2025

«Η συναλλαγή με το Netflix αντιμετωπίζει σοβαρό ρυθμιστικό κίνδυνο, επειδή θα εδραιώσει περαιτέρω τη συγκέντρωση της αγοράς, σε αντίθεση με έναν συνδυασμό με την Paramount που ενισχύει τον ανταγωνισμό και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της βιομηχανίας ψυχαγωγίας», υποστηρίζει η Paramount Skydance, σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το Netflix και το HBO Max θα έχουν συνολικά ένα εκτιμώμενο μερίδιο 43% των παγκόσμιων συνδρομητών streaming, κάτι που η Paramount ισχυρίστηκε ότι θα οδηγήσει σε «υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές, μειωμένη αποζημίωση για τους δημιουργούς περιεχομένου και τα ταλέντα, και σημαντική ζημία για τους Αμερικανούς και διεθνείς θεατρικούς εκθέτες».

Εν τω μεταξύ, χολιγουντιανοί όμιλοι (ενώσεις, συνδικάτα, οργανώσεις κλπ), συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης Σεναριογράφων/Συγγραφέων (WGA), έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στη συμφωνία Netflix-Warner Bros., ισχυριζόμενοι ότι η συγχώνευση θα καταργήσει θέσεις εργασίας και θα αυξήσει τις τιμές καταναλωτή. Ο εμπορικός όμιλος ιδιοκτητών κινηματογράφων Cinema United δήλωσε στο Κογκρέσο νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η προτεινόμενη συγχώνευση θα οδηγήσει σε κλείσιμο κινηματογράφων και απώλειες θέσεων εργασίας.

Αυτή την εβδομάδα, Netflix και WBD ανακοίνωσαν ότι έχουν υποβάλει αμφότερες τις απαιτούμενες αντιμονοπωλιακές που ορίζει η σχετική νομοθεσία και «συνεργάζονται με τις αρχές ανταγωνισμού», συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Η Netflix και η WBD παραμένουν προσηλωμένες στη στενή συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να διασφαλίσουν την ομαλή και επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής», δήλωσαν οι εταιρείες.

