NETFLIX: Μετρητά «ρίχνει» στο τραπέζι της Warner Bros Discovery για «κλειδώσει» το ντιλ

«Ζεστό χρήμα», αλλά πολύ χρήμα, προτείνει το Netflix στην Warner Bros Discovery, για να προλάβει τυχόν άλλες εξελίξεις στο θριλερικών διαστάσεων επιχειρηματικό σίριαλ αγοραπωλησίας της WBD, από την ανταγωνίστρια Paramount/Skydance.

Μιλάμε για 83 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά. Το Netflix με την θεαματική αυτή κίνηση επιδιώκει να περιορίσει τις καθυστερήσεις μιας διαδικασίας που εκτιμάται ότι θα μπορούσε να τραβήξει για μήνες. Η αναθεωρημένη πρόταση έχει σχεδιαστεί ώστε να γίνει πιο ελκυστική στους μετόχους της Warner Bros Discovery και να μειώσει τα περιθώρια ελιγμών των ανταγωνιστών, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Guardian.

H PSKY, υπενθυμίζουμε, έχει καταθέσει πρόταση εξαγοράς της Warner ύψους 108,4 δισ. δολαρίων, με καθοριστική στήριξη από προσωπική εγγύηση 40 δισ. δολαρίων του Λάρι Έλισον, συνιδρυτή της Oracle.

Η πιθανή εξαγορά της WBD από την Netflix έχει προκαλέσει αντιδράσεις από πολιτικούς στις ΗΠΑ αλλά και προσωπικότητες της βιομηχανίας του θεάματος, με ορισμένους να εκφράζουν ανησυχίες ότι ο γίγαντας των μέσων ενημέρωσης που θα προκύψει θα ελέγχει σχεδόν το ήμισυ της αγοράς streaming, επομένους θα αποκτούσε δεσπόζουσα θέση με ότι αυτό συνεπάγεται για τον ανταγωνισμό στον κλάδο.

Διαβάστε επίσης:

Τζίμα για πόρισμα-κόλαφο για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: «Τι άλλο έπρεπε να γνωρίζει το υπουργείο;»

Τρίτωσε τις πρωτιές τηλεθέασης το «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» την Τρίτη (13/1)

BBC: Θα καταθέσει αίτηση απόρριψης της σε βάρος του αγωγής από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ