search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 12:20
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.01.2026 09:41

NETFLIX: Μετρητά «ρίχνει» στο τραπέζι της Warner Bros Discovery για «κλειδώσει» το ντιλ

15.01.2026 09:41
warner_netflix

«Ζεστό χρήμα», αλλά πολύ χρήμα, προτείνει το Netflix στην Warner Bros Discovery, για να προλάβει τυχόν άλλες εξελίξεις στο θριλερικών διαστάσεων επιχειρηματικό σίριαλ αγοραπωλησίας της WBD, από την ανταγωνίστρια Paramount/Skydance.

Μιλάμε για 83 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά. Το Netflix με την θεαματική αυτή κίνηση επιδιώκει να περιορίσει τις καθυστερήσεις μιας διαδικασίας που εκτιμάται ότι θα μπορούσε να τραβήξει για μήνες. Η αναθεωρημένη πρόταση έχει σχεδιαστεί ώστε να γίνει πιο ελκυστική στους μετόχους της Warner Bros Discovery και να μειώσει τα περιθώρια ελιγμών των ανταγωνιστών, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Guardian.

H PSKY, υπενθυμίζουμε, έχει καταθέσει πρόταση εξαγοράς της Warner ύψους 108,4 δισ. δολαρίων, με καθοριστική στήριξη από προσωπική εγγύηση 40 δισ. δολαρίων του Λάρι Έλισον, συνιδρυτή της Oracle.

Η πιθανή εξαγορά της WBD από την  Netflix έχει προκαλέσει αντιδράσεις από πολιτικούς στις ΗΠΑ αλλά και προσωπικότητες της βιομηχανίας του θεάματος, με ορισμένους να εκφράζουν ανησυχίες ότι ο γίγαντας των μέσων ενημέρωσης που θα προκύψει θα ελέγχει σχεδόν το ήμισυ της αγοράς streaming, επομένους θα αποκτούσε δεσπόζουσα θέση με ότι αυτό συνεπάγεται για τον ανταγωνισμό στον κλάδο.

Διαβάστε επίσης:

Τζίμα για πόρισμα-κόλαφο για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: «Τι άλλο έπρεπε να γνωρίζει το υπουργείο;»

Τρίτωσε τις πρωτιές τηλεθέασης το «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» την Τρίτη (13/1)

BBC: Θα καταθέσει αίτηση απόρριψης της σε βάρος του αγωγής από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
chevron ydrogono
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις για τους διαγωνισμούς υδρογονανθράκων της Chevron-Helleniq Energy – Σειρά έχει η Βουλή

kimon2 new
ΕΛΛΑΔΑ

«Κίμων»: Στον Σαρωνικό με τιμές η υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra – Τασούλας, Μητσοτάκης και Δένδιας στη γέφυρα του πλοίου – Δείτε live την τελετή

athanasios_xeimaras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Αθανάσιος Χειμάρας

via-anilikoi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: 16χρονος επιτέθηκε σε συνομήλικό του και τον έστειλε στο νοσοκομείο

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης: Νέα δημόσια έκκληση των γονιών της – «Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά – Σε αγαπάμε, σε περιμένουμε, έλα πίσω»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

nikos-koklonis-new
LIFESTYLE

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά - Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

farah pahlavi
ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώην αυτοκράτειρα του Ιράν Φαράχ Παχλαβί καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν με τους διαδηλωτές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 12:19
chevron ydrogono
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις για τους διαγωνισμούς υδρογονανθράκων της Chevron-Helleniq Energy – Σειρά έχει η Βουλή

kimon2 new
ΕΛΛΑΔΑ

«Κίμων»: Στον Σαρωνικό με τιμές η υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra – Τασούλας, Μητσοτάκης και Δένδιας στη γέφυρα του πλοίου – Δείτε live την τελετή

athanasios_xeimaras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Αθανάσιος Χειμάρας

1 / 3