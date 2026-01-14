Τρίτωσε τις πρωτιές τηλεθέασης το «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» την Τρίτη (13/1)

Τρίτη μέρα στη σειρά το «Survivor» ήταν πρώτο σε προτιμήσεις πρόγραμμα της ημέρας, ακολουθούμενο, αλλά από απόσταση, από το «Παρά 5».

Στο τρίτο «σκαλοπάτι» της κλίμακας Nielsen ανέβηκε το «Σόι σου», και ο «Τροχός της τύχης», ο οποίος εμφάνισε ελαφρά υποχώρηση στην τηλεθέασή του, διακρίθηκε μια θέση πιο πίσω από εκείνη που είχε κατακτήσει τη Δευτέρα στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Το κεντρικό δελτίο του Mega πήγε στη μέση της 10άδας με τα δημοφιλέστερα προγράμματα της ημέρας και γενικώς τρία κεντρικά δελτία ειδήσεων μαζί με ένα αθλητικής επικαιρότητας αποτυπώνουν το αυξημένο ενδιαφέρον εδώ και λίγο καιρό σημαντικής μερίδας τηλεθεατών για ενημέρωση από την τηλεόραση.

Σταθερά στη 10άδα επίσης το «Deal», αλλά τα επεισόδια της σειράς «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα».

