search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 19:50
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.01.2026 18:44

Τρίτωσε τις πρωτιές τηλεθέασης το «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» την Τρίτη (13/1)

14.01.2026 18:44
survivor_2026

Τρίτη μέρα στη σειρά το «Survivor» ήταν πρώτο σε προτιμήσεις πρόγραμμα της ημέρας, ακολουθούμενο, αλλά από απόσταση, από το «Παρά 5».

Στο τρίτο «σκαλοπάτι» της κλίμακας Nielsen ανέβηκε το «Σόι σου», και ο «Τροχός της τύχης», ο οποίος εμφάνισε ελαφρά υποχώρηση στην τηλεθέασή του, διακρίθηκε μια θέση πιο πίσω από εκείνη που είχε κατακτήσει τη Δευτέρα στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Το κεντρικό δελτίο του Mega πήγε στη μέση της 10άδας με τα δημοφιλέστερα προγράμματα της ημέρας και γενικώς τρία κεντρικά δελτία ειδήσεων μαζί με ένα αθλητικής επικαιρότητας αποτυπώνουν το αυξημένο ενδιαφέρον εδώ και λίγο καιρό σημαντικής μερίδας τηλεθεατών για ενημέρωση από την τηλεόραση.

Σταθερά στη 10άδα επίσης το «Deal», αλλά τα επεισόδια της σειράς «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα».

Διαβάστε επίσης:

BBC: Θα καταθέσει αίτηση απόρριψης της σε βάρος του αγωγής από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

ΕΡΤ: Ορίστηκαν παρουσιαστές και ημερομηνίες του «Sing for Greece» για τη Eurovision 2026 – Τα γκρουπ των καλλιτεχνών στους δύο ημιτελικούς

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paparizou
LIFESTYLE

Η Έλενα Παπαρίζου πιο σέξι από ποτέ – Η εμφάνιση επί σκηνής με κορσέ, καλτσοδέτα και περούκα (Video)

agrotes-trakter-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πότε θα γίνει το ραντεβού Μητσοτάκη με τους αγρότες της πλειοψηφίας και πώς άλλαξαν τα δεδομένα

iglesias parousiastria argentini – new
LIFESTYLE

Χούλιο Ιγκλέσιας: Σεξουαλική παρενόχληση σε live μετάδοση – Σάλος με βίντεο που φιλά παρουσιάστρια χωρίς τη θέλησή της

foinikounta-5345
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Βάζουν το όπλο στο χέρι του ανιψιού οι 22χρονοι συλληφθέντες – Οι ερωτήσεις στο ChatGPT που τον «καίνε»

karystianou_new_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Reall Polls: Η Καρυστιανού μπροστά από Μητσοτάκη και Τσίπρα για πρωθυπουργός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

koutsoubas karystianou tsipras loverdos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα μπλόκα και το κυβερνητικό δίλημμα για το ΚΚΕ, ο 4μηνος και βάλε «Αρμαγεδδών» Καρυστιανού, ο αιφνιδιασμός από Τσίπρα και το «γκώσαμε» για Λοβέρδο

ariel_kwnstantinidi
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

klironomia diathiki
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Τέλος οι συγκρούσεις συγγενών, οι μακροχρόνιες κόντρες – Οι πέντε κρίσιμες αλλαγές

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 19:47
paparizou
LIFESTYLE

Η Έλενα Παπαρίζου πιο σέξι από ποτέ – Η εμφάνιση επί σκηνής με κορσέ, καλτσοδέτα και περούκα (Video)

agrotes-trakter-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πότε θα γίνει το ραντεβού Μητσοτάκη με τους αγρότες της πλειοψηφίας και πώς άλλαξαν τα δεδομένα

iglesias parousiastria argentini – new
LIFESTYLE

Χούλιο Ιγκλέσιας: Σεξουαλική παρενόχληση σε live μετάδοση – Σάλος με βίντεο που φιλά παρουσιάστρια χωρίς τη θέλησή της

1 / 3