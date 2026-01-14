Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Δώρα, απειλές και 4 στόχοι» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την κυβέρνηση που ποντάρει στην κοινωνική δυσφορία για τον τερματισμό των μπλόκων, αλλά και την βιασύνη της να περάσει στην «υψηλή πολιτική» που θα κρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα τοιυ 2027, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Τα αγροτικά μπλόκα σε επιφυλακή και το Plan B του Μεγάρου Μαξίμου

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Τέλος ανοχής» και… τέλος αντοχής – Στην κοινωνική δυσφορία ποντάρει η κυβέρνηση για τον τερματισμό των μπλόκων – Ποιες είναι οι υψηλές προτεραιότητες για το 2026

ΣΥΜΦΩΝΙΑ MERCOSUR: «Πουλάει» Νότο και «αγοράζει» Βορρά – Γιατί οι Ευρωπαίοι αγρότες βλέπουν απειλή και οι αγορές ευκαιρία

ΠΑΣΟΚ: Σε θέση μάχης – Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις

ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ: Το «γαϊτανάκι» Καρυστιανού, Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ: Πόλος έλξης με πολλά ελλείμματα – Εξαιρετικά φτωχή η μέχρι στιγμής πολιτική της παρουσία

ΚΚΕ: Η συμφωνία ΕΕ – Μercosur κρίσιμη παράμετρος για τη στήριξη του αγώνα των αγροτών

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 2026: Η… παγίδα των φόρων που «ροκανίζει» τις αυξήσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Το μεγάλο πείραμα ΕΡΓΑΝΗ – Η Ελλάδα της «ψηφιακής γαλέρας» και το παγκόσμιο παράδοξο

ΑΡΘΡΟ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Το Ιράν πνίγεται στο αίμα – Το ««ιερατείο» δολοφονεί και σπέρνει φόβο για να διατηρήσει το καθεστώς

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Διπλωματία – Η πόλωση δημιουργεί «περιστερές και ιέρακες» – Πόσο έτοιμες είναι οι ηγεσίες μας έναντι των μεγάλων προκλήσεων;

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Η Αττική έχει ελπίδες – Ο οικιστικός χώρος είναι… κάργα ιδιωτικοποιημένος – Οι https://www.topontiki.gr/tag/attiki/ποικίλες δραστηριότητες που μπορούν να στηρίξουν την παραγωγή

ΙΣΤΟΡΙΑ: Ισλαμική αποικιοκρατία – Πολιτική και Διοίκηση- Οι Ουμαγιάδες: η εποχή της μεγάλης εξάπλωσης

