Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

14.01.2026 18:11
Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Δώρα, απειλές και 4 στόχοι» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την κυβέρνηση που ποντάρει στην κοινωνική δυσφορία για τον τερματισμό των μπλόκων, αλλά και την βιασύνη της να περάσει στην «υψηλή πολιτική» που θα κρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα τοιυ 2027, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Τα αγροτικά μπλόκα σε επιφυλακή και το Plan B του Μεγάρου  Μαξίμου

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Τέλος ανοχής» και… τέλος αντοχής –  Στην κοινωνική δυσφορία ποντάρει η κυβέρνηση για τον τερματισμό των μπλόκων – Ποιες είναι οι υψηλές προτεραιότητες για το 2026

ΣΥΜΦΩΝΙΑ MERCOSUR: «Πουλάει» Νότο και «αγοράζει» Βορρά – Γιατί οι Ευρωπαίοι αγρότες βλέπουν απειλή και οι αγορές ευκαιρία

ΠΑΣΟΚ: Σε θέση μάχης – Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις

ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ: Το «γαϊτανάκι» Καρυστιανού, Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ     

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ: Πόλος έλξης με πολλά ελλείμματα – Εξαιρετικά φτωχή η μέχρι στιγμής πολιτική της  παρουσία

ΚΚΕ: Η συμφωνία ΕΕ – Μercosur κρίσιμη παράμετρος για τη στήριξη του αγώνα των αγροτών

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 2026: Η… παγίδα των φόρων που «ροκανίζει» τις αυξήσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Το μεγάλο πείραμα  ΕΡΓΑΝΗ – Η Ελλάδα της «ψηφιακής γαλέρας» και το παγκόσμιο παράδοξο

ΑΡΘΡΟ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Το Ιράν πνίγεται στο αίμα – Το ««ιερατείο» δολοφονεί και σπέρνει φόβο για να διατηρήσει το καθεστώς

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Διπλωματία – Η πόλωση δημιουργεί «περιστερές και ιέρακες» – Πόσο έτοιμες είναι οι ηγεσίες μας έναντι των μεγάλων προκλήσεων;

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Η Αττική έχει ελπίδες  – Ο οικιστικός χώρος είναι… κάργα ιδιωτικοποιημένος –  Οι https://www.topontiki.gr/tag/attiki/ποικίλες δραστηριότητες  που μπορούν να στηρίξουν την παραγωγή

ΙΣΤΟΡΙΑ:  Ισλαμική αποικιοκρατία – Πολιτική και Διοίκηση- Οι Ουμαγιάδες: η εποχή της μεγάλης εξάπλωσης

Περιφερειακά κανάλια: Το συμβολικό αντίτιμο, ανά γεωγραφική ζώνη και οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση

Alpha: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» του Σαββάτου (video)

MEGA: Ετοιμάζεται για «Κάμπινγκ»

survivor_2026
MEDIA

Τρίτωσε τις πρωτιές τηλεθέασης το «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» την Τρίτη (13/1)

bbc_trump_1812_1920-1080_new
MEDIA

BBC: Θα καταθέσει αίτηση απόρριψης της σε βάρος του αγωγής από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

aimodosia_2907_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα στις 19 και 20 Ιανουαρίου 2026

ert-eurovision
MEDIA

ΕΡΤ: Ορίστηκαν παρουσιαστές και ημερομηνίες του «Sing for Greece» για τη Eurovision 2026 – Τα γκρουπ των καλλιτεχνών στους δύο ημιτελικούς

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Χαμόγελο του Παιδιού προς την 16χρονη Λόρα: «Είμαστε εδώ για σένα» – Έκκληση να επικοινωνήσει

koutsoubas karystianou tsipras loverdos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα μπλόκα και το κυβερνητικό δίλημμα για το ΚΚΕ, ο 4μηνος και βάλε «Αρμαγεδδών» Καρυστιανού, ο αιφνιδιασμός από Τσίπρα και το «γκώσαμε» για Λοβέρδο

messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

klironomia diathiki
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Τέλος οι συγκρούσεις συγγενών, οι μακροχρόνιες κόντρες – Οι πέντε κρίσιμες αλλαγές

ariel_kwnstantinidi
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

