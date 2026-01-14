Περιφερειακά κανάλια: Το συμβολικό αντίτιμο, ανά γεωγραφική ζώνη και οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση

Ανακινείται το θέμα ρύθμισης του τηλεοπτικού τοπίου, σε ότι αφορά τους τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας, στο οποίο οι ρυθμοί εξελίξεων είχαν κάπως επιβραδυνθεί λίγο πριν την εκπνοή του 2025 με σκοπό περεταίρω βελτιωτικές προτάσεις στο σχέδιο νόμου.

Το σχέδιο, που εξειδικεύει όρους και προϋποθέσεις για την διαδικασία αδειοδοτησης και συζητείται, προσδιορίζει στις 60.000 ευρώ ετήσιο τέλος, για άδεια περιφερειακής εμβέλειας στην Αττική, και κλιμακώνεται, προς τα κάτω, στις άλλες τρείς περιφερειακές ζώνες.

Συγκεκριμένα, το τίμημα της άδειας, ανα περιφέρεια, προσδιορίστηκε στις 60.000 ευρώ για εκείνη με πληθυσμό που ξεπερνά τα δύο εκατ. κατοίκους, πέφτει στο μισό (30.000 ευρώ) για γεωγραφικές περιφέρειες με πληθυσμό 600.000-2.000.000 κατοίκους και στις 10.000 ευρώ για κάθε άλλη γεωγραφική περιφέρεια.

Προσδιορίζεται ότι κάθε τηλεοπτική επιχείρηση θα πρέπει να έχει ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο 500.000 ευρώ για περιφέρειες με πληθυσμό άνω των δυο εκατ. κατοίκων, 200.000 για περιφέρειες με πληθυσμό μεταξύ 600.000 και δύο εκατ. κατοίκων και 100.000 ευρώ για περιφέρειες με πληθυσμό λιγότερο από 600.000 ανθρώπους.

Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει ανελαστικά να δηλώσουν χαρακτήρα οπτικοακουστικού περιεχομένου -δηλαδή ενημερωτικού ή θεματικού μη ενημερωτικού– και στην περίπτωση θεματικού μη ενημερωτικού προγράμματος θα πρέπει να προσδιορίζεται η εξειδίκευση, σύμφωνα με τηλεοπτικούς κύκλους με γνώση του υπό συζήτηση σχεδίου.

Ορίζεται ότι το εκπεμπόμενο πρόγραμμα σε κανάλια που διεκδικούν άδεια περιφερειακής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι το λιγότερο οκτώ ώρες ημερησίως και διαμορφώνεται στις 12ώρες την ημέρα για παρόχους περιεχομένου μη ενημερωτικού προγράμματος.

Ως ενημερωτικό περιγράφεται το πρόγραμμα εκείνο το οποίο θα έχει δελτία ειδήσεων σε καθημερινά βάση, ανα τακτά διαστήματα με πρωτογενές-πρωτότυπο περιεχόμενο με ελάχιστη συνολική διάρκεια το λιγότερο 60 λεπτών την ημέρα, με την -τουλάχιστον- μισή ώρα να αφιερώνεται σε θέματα τοπικού ενδιαφέρον της γεωγραφικής περιοχής στα όρια της οποίας θα μεταδίδεται το πρόγραμμα του σταθμού που ζητά την αντίστοιχη άδεια λειτουργίας.

Πρέπει να υπάρχουν δελτία στη νοηματική γλώσσα και με ταυτόχρονο υποτιτλισμό διάρκειας τουλάχιστον επτά λεπτών, τα οποία θα πρέπει να μεταδίδονται μεταξύ 13.00 και 23.00. Υπάρχει επίσης μέριμνα, τα δελτία να υπάρχουν ως περιεχόμενο on demand στον ιστότοπο του παρόχου περιεχομένου, δωρεάν, για ένα επταήμερο το λιγότερο από την ημερομηνία πρώτης μετάδοσης τους (στο γραμμικό κανάλι).

Το προσωπικό στους ενδιαφερόμενους για αδειοδότηση περιφερεαικούς σταθμούς διαμορφώνεται ανα περιφερειακή ζώνη με πληθυσμιακά κριτήρια. Σε περιοχή με πληθυσμό άνω των δύο εκατ. κατοίκων ο σταθμός πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 30 εργαζόμενους στην περίπτωση ενημερωτικού προγράμματο και 10 αν πρόκειται για σταθμό με μη ενημερωτικό περιεχόμενο.

Σε γεωγραφική περιοχή με πληθυσμό 600.000-2.000.000 κατοίκους κάθε τηλεοπτική επιχείρηση που θέλει άδεια θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 20 εργαζόμενους αν εκπέμπει ενημερωτικό πρόγραμμα και 10 για εκπομπή μη ενημερωτικού προγράμματος.

Στην τρίτη κατηγορία (περιφέρειες με πληθυσμό 350.000-600.000 ατόμων) το προσωπικό στις τηλεοπτικές επιχειρήσεις ορίζεται σε το λιγότερο 10 άτομα στην περίπτωση που εκπέμπουν ενημερωτικό πρόγραμμα και 10 αν το πρόγραμμα δεν είναι ενημερωτικό.

Την διαδικασία αδειοδότησης θα διενεργήσει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης το οποίο έπειτα από συγκριτική αξιολόγηση θα μοριοδοτήσει κάθε φάκελο με:

30 μόρια για ώρες μετάδοσης πρωτότυπου περιεχομένου

μόρια για μετάδοσης περιεχομένου 20 μόρια για τις ώρες μετάδοσης περιεχομένου τοπικού ενδιαφέροντος

μόρια για τις μετάδοσης περιεχομένου 30 μόρια για το συνολικό προσωπικό

μόρια για το 20 μόρια για το δημοσιογραφικό προσωπικό όπως ορίζεται από τις διατάξεις που αφορούν στο μητρώο Τύπου του νόμου (5005/20222) για «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο»

μόρια για το προσωπικό όπως ορίζεται από τις διατάξεις που αφορούν στο μητρώο Τύπου του νόμου (5005/20222) για «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο» 20 μόρια πιστώνονται στην προηγούμενη εμπειρία της εταιρείας που ζητά άδεια λειτουργίας.

Κάθε εταιρικό σχήμα θα πρέπει να υποβάλει εγγυητική επιστολή 10.000 ευρώ για συμμετοχή στη διαδικασία και εφόσον οι αιτήσεις δεν υπερβαίνουν τον προσδιορισμένο ανα γεωγραφική περιοχή αριθμό αδειών η αδειοδότηση ολοκληρώνεται σε μία φάση έπειτα από έλεγχο των αιτήσεων και των φακέλων με τα απαιτούμενα έγγραφα των υποψηφίων.

Η απόφαση για τον ανώτατο αριθμό Αδειών και τον (ανώτατο) αριθμό καναλιών που θα μπορούν να εκπέμπουν πρόγραμμά σε υψηλή ευκρίνεια, θα ληφθεί έπειτα από προηγούμενη απόφαση της ΕΕΕΤ και μετά από γνώμη του ΕΣΡ, σύμφωνα με το σχέδιο που έχουν στη διαθεση τους οι ενδιαφερόμενοι.

