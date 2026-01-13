Οι εκπομπές με τις υψηλότερες τηλεθεάσεις στο… πρώτο ημίχρονο της σεζόν 2025-2026

Στις 23 Δεκεμβρίου ακούστηκε το… σφύριγμα λήξης του πρώτου «μισού» της τρέχουσας τηλεοπτικής περιόδου η επανεκκίνηση της οποίας αναμένεται – έπειτα από την ανάπαυλα των εορτών – να πραγματοποιηθεί στην αρχή της ερχόμενης εβδομάδας.

Στο β’ ημίχρονο της σεζόν, σε διαφορετικές στιγμές, αναμένεται να κάνουν την εμφάνιση τους και νέες προγραμματικές προτάσεις καναλιών, όπως ήδη έκανε η ΕΡΤ 1 με τη μίνι σειρά «Η μεγάλη Χίμαιρα», ο ΣΚΑΪ με το «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες», και ετοιμάζονται σειρές μεταξύ των οποίων οι «Αθώοι» (MEGA), «Σούπερ ήρωες» (ΑΝΤ1), «Μπαμπά σ’ αγαπώ» (Alpha), αλλά και το «Masterchef» (Star).

Ωστόσο είθισται να γίνεται μια ανακεφαλαίωση στις επιδόσεις τηλεθέασης των καναλιών από την έναρξη της σεζόν έως την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου η οποία λόγω και διαφημιστικής εκφόρτωσης, το προηγούμενου διάστημα, παρατείνεται μέχρι και περίπου στις αρχές του πρώτου 10ημέρου του Ιανουαρίου.

Στα υπόψη, ότι πάντα οι τηλεοπτικές καλύψεις γεγονότων μείζονος σημασίας είναι ισχυροί πόλοι έλξης τηλεθεατών.

Η έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν «πέτυχε» το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ στη μέση της διοργάνωσης και καθώς συμμετείχε η Εθνική ομάδα οι απευθείας μεταδόσεις – από την ΕΡΤ 1- «τρέλαναν» τα «μηχανάκια» της Nielsen.

Αλλά και σε διεθνές ποδοσφαιρικό επίπεδο οι μεταδόσεις αναμετρήσεων – καθοριστικών δε – της Εθνικής για το Μουντιάλ μάζεψαν κόσμο στον Alpha.

Τι κατέγραψε όμως η Nielsen σε όλες τις άλλες τυπολογίες προγραμμάτων (πλην αθλητικών) που δίνουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα των τάσεων, των προτιμήσεων των τηλεθεατών για ό,τι μεταδόθηκε από την 1η Σεπτεμβρίου και μέχρι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς;

Όσοι σκέφτηκαν ότι τα δημοφιλέστερα προγράμματα στο πρώτο μέρος της σεζόν ήταν το επετειακά «Στο παρα 5- 20 χρόνια μετά» και η πρεμιέρα του έκτου κύκλου της – επίσης θρυλικής – σειράς «Το σόι σου» έπεσαν μέσα.

Τρίτο σε δημοτικότητα πρόγραμμα της σεζόν ως το φινάλε της χρονιάς αναδείχθηκε το «The Voice of Greece» και συγκεκριμένα το live με την ένατη blind audition στις 19 Οκτωβρίου στη διάρκεια της οποίας στο πλαίσιο αφιερώματος στο λαϊκό τραγούδι οι τέσσερις κριτές- προπονητές- Παπαρίζου, Μαζωνάκης, Μουζουράκης, Μάστορας- «έδωσαν ρέστα» σε ερμηνεία λαϊκών τραγουδιών σε συνδυασμό με χορευτικούς αυτοσχεδιασμούς.

Η καλύτερη στιγμή, για τον περσινό πρωταθλητή τηλεθέασης, «Άγιο έρωτα» στην έναρξη της φετινής περιόδου, σημειώθηκε στην αρχή του δεύτερου 10ημέρου του Δεκεμβρίου και το επεισόδιο της σειράς ήταν το τέταρτο σε τηλεθέαση πρόγραμμα του α’ ημιχρόνου της σεζόν 2025-2026. Σε εκείνο το επεισόδιο η Σοφία έριξε την Αναστασία από το μπαλκόνι.

Στη μέση του συγκεντρωτικού Top 10 ξεχώρισε η δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» με το επεισόδιο της 16ης Νοεμβρίου στο οποίο αποκαλύφθηκε το δράμα της ηρωίδας.

Στην επόμενη θέση η επίσης δραματική σειρά «Να μ’ αγαπάς» με το επεισόδιο που βγήκε στον αέρα στις παρυφές των Χριστουγέννων, στο οποίο επίσης σημειώθηκαν αποκαλύψεις καθηλώνοντας στον Alpha πάνω από ένα εκατ. τηλεθεατές.

Με μια γρήγορη ματιά γίνεται αντιληπτό ότι κάθε ένα πρόγραμμα από την πρώτη εξάδα εκπομπών αποτέλεσε πόλο έλξης τηλεθεατών αρκετά πάνω από ένα εκατομμύριο.

Η δεκάδα με τα δημοφιλέστερα συμπληρώνεται από το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος- Specialedition», την φορτσάτη πρεμιέρα του «Ράδιο Αρβύλα», το φινάλε της ιδιαίτερης σειράς «Να με λες μαμά» και το «Αλ Τσαντίρι νιουζ» της 3ης Δεκεμβρίου στο οποίο, έπειτα από την βιτριολική σάτιρα για το πολιτικό σκηνικό, ο Λάκης Λαζόπουλος μοιράστηκε τη σκηνή με τον αειθαλή Κώστα Τουρνά.

