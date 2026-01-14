search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

14.01.2026 16:41

RealPolls: Στο 28% η «δεξαμενή» της Καρυστιανού, στο 16% του Τσίπρα – 2 στους 3 δεν εμπιστεύονται το πολιτικό σύστημα

Δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σύστημα, αλλά και καταγραφή δυνάμεων τόσο για το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, όσο και για αυτό του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει η δημοσκόπηση της RealPolls για λογαριασμό του Protagon, που πραγματοποιήθηκε μετά τη σαφή δήλωση της κ. Καρυστιανού ότι προτίθεται να πολιτευθεί.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, στην ερώτηση «Εμπιστεύεστε το υπάρχον πολιτικό σύστημα», μόλις το 33,2% απαντά θετικά (14,3% «σίγουρα ναι» και 18,9% «μάλλον ναι»), ενώ το 66,1% δηλώνει δυσπιστία (24% «μάλλον όχι» + 42,1% «σίγουρα όχι»).

Όταν οι πολίτες ερωτώνται «ποιος μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση στη χώρα», οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές: Το 43,7% απαντά «ένα νέο κόμμα», το 24,5% η σημερινή κυβέρνηση,  το 16% κάποιο άλλο υπάρχον κόμμα, και μόλις το 5,8% η αξιωματική αντιπολίτευση.

Πόσοι λοιπόν θα ψήφιζαν αυτό το «νέο κόμμα» και εν προκειμένω είτε το προαναγγελθέν κόμμα Καρυστιανού, είτε το υποθετικό κόμμα Τσίπρα; Στο ερώτημα που τέθηκε στους συμμετέχοντες στην έρευνα για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα κόμμα του οποίου θα είναι αρχηγός ο κ. Τσίπρας οκτώ στους δέκα απάντησαν αρνητικά (67,9% «σίγουρα όχι» και 12,3% «μάλλον όχι»), ενώ το ταβάνι για τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 16%.

Στο ίδιο ερώτημα για την κυρία Καρυστιανού, δύο στους τρεις απάντησαν αρνητικά (52% «σίγουρα όχι» και 14,1% «μάλλον όχι»), ενώ ένας στους τέσσερις απάντησαν θετικά (9,3% «σίγουρα ναι» και 18,3% «μάλλον ναι»).

Όσο για τους λόγους που θα ψήφιζε κάποιος την κυρία Καρυστιανού, το 19% απάντησε «επειδή πιστεύω ότι μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα», το 18,6% «επειδή θέλω να στείλω μήνυμα στα υπόλοιπα κόμματα» και το 55,3% «δεν θα την ψήφιζα».

Στο ερώτημα για το ποιον από τους δύο θα ψήφιζαν για πρωθυπουργό, το 27,9% προτιμά την, παραιτηθείσα πλέον, πρόεδρο του συλλόγου «Τέμπη 2023» και μόλις το 16,2% τον κ. Τσίπρα, μολονότι ο τελευταίος διαθέτει πρωθυπουργική εμπειρία.

Οι πολίτες ερωτώνται και για τη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού ότι στο κόμμα της δεν θα συμμετέχουν άνθρωποι που έχουν ήδη πολιτευτεί με άλλα κόμματα, με το 56% να αμφιβάλλει ότι μπορεί το κόμμα Καρυστιανού να στελεχωθεί χωρίς γνωστούς πολιτικούς

Παράλληλα, το 85% θέλει να γνωρίζει τα στελέχη πριν ψηφίσει.

Στην πρόθεση ψήφου  η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 24,4%,  ενώ στην πρόβλεψη αποτελέσματος  το κυβερνών κόμμα μετρήθηκε στο 28,7%, σημειώνοντας οριακή άνοδο από τον Δεκέμβριο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι και στην πρόθεση ψήφου και στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου εμφανίζεται ξανά δεύτερο, με 9,2% και 13,6% αντίστοιχα, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υποχωρεί τρίτο με 7,8% και 10,3%, καταγράφοντας σημαντικές απώλειες.

Τα υπόλοιπα κόμματα παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερά, με την Ελληνική Λύση στο 6,9% στην πρόθεση ψήφου και στο 9% στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος (+0,3), το ΚΚΕ στο 6,3%  και στο 7,7% (-0,1), τη Φωνή Λογικής 3,6% και στο 4,3% (-0,5) και το ΜέΡΑ25 στο 2,8% και στο 4,5% (+0,1). Ενδιαφέρον έχει η αύξηση όσων δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν «άλλο κόμμα»: από το 7% τον Δεκέμβριο, το ποσοστό εκτινάσσεται στο 12,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι μετρήθηκαν στο 14,8%.

Η ΝΔ χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποχωρεί στο 22,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ χωρίς τον Νίκο Ανδρουλάκη εκτινάσσεται από το 7,8% στο 15,7%. Κόμματα αρχηγικά, όπως η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση, βλέπουν τα ποσοστά τους να εξαερώνονται.

