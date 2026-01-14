Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Αραχωβίτη και στο βάθος… Τσίπρας

Στοχεύοντας στον Αλέξη Τσίπρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρο Αραχωβίτη που καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον κατηγόρησε πως «κάτι κρύβει» αλλά και πως αποφεύγει να καταγγείλει την κυβέρνηση της ΝΔ, με εκείνον μετά από ένα σφοδρό μπρα ντε φερ, να αναφέρει πως υπάρχουν πολιτικές ευθύνες στους «γαλάζιους» υπουργούς.

«Εάν δεν υπήρχε ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης που τους άφησε να αλωνίζουν δεν θα υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα», ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου με τα αίματα να ανάβουν όταν υποστήριξε πως ο κ. Αραχωβίτης δεν κάνει λόγο για ποινικές ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ.

«Ο ρόλος μου σήμερα ως μάρτυρα δεν έχει να κάνει με κρίσεις. Παραδώσαμε ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο που παραδόθηκε ήταν για να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, αλλά αυτό καταστρατηγήθηκε», ανέφερε ο πρώην υπουργός και επέμεινε πως κανείς δεν τον κρατάει.

Είναι ενδεικτικός ο διάλογος:

Σταύρος Αραχωβίτης: Είμαι εδώ να πω για τη θητεία μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε ακόμη στον ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχετε άποψη για το σκάνδαλο;

Σταύρος Αραχωβίτης: Η άποψή μου είναι πως η καρδιά του σκανδάλου είναι μια δομημένη φαίνεται, οργάνωση που με πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας έπαιρνε από το εθνικό απόθεμα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η ευρωπαϊκή εισαγγελέας λέει πως στην πυραμίδα της εγκληματικής οργάνωσης υπάρχει εμπλοκή κυβερνητική. Γιατί διστάζετε να απαντήσετε; Ποιος σας κρατάει;

Σταύρος Αραχωβίτης: Δεν με κρατάει κανένας. Είμαι εδώ για να πω ό,τι γνωρίζω με πλήρη τεκμηρίωση. Κρίσεις, εκτιμήσεις, πολιτικές απόψεις δεν είναι η κατάλληλη θέση αυτή για να κάνω.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχετε μια τελευταία ευκαιρία, θα κάνω τη τελευταία μου ερώτηση…

Σταύρος Αραχωβίτης: Μετά θα εκτελεστώ;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσείς παραδώσατε στον Βορίδη, το πνεύμα αυτό όχι σε εμένα! Κατά την άποψή σας υπάρχουν ποινικές ευθύνες Μητσοτάκη, Βορίδη και Αυγενάκη;

Σταύρος Αραχωβίτης: Ξεκάθαρα υπάρχουν πολιτικές ευθύνες.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για ποινικές ευθύνες σας ρώτησα.

Σταύρος Αραχωβίτης: Δεν είμαι εγώ ο εισαγγελέας.

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν λόγο για «άθλιες πρακτικές» της Ζωής Κωνσταντοπούλου, καταγγέλλοντας «σύμπλευσή» της με τη ΝΔ όσον αφορά στη «διάχυση» ευθυνών και κατηγορώντας την πως επί 40 λεπτά εξαπέλυσε επίθεση στον μάρτυρα με την ανοχή του προεδρείου.

Εν τω μεταξύ ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας δεν θα μπορέσει να καταθέσει την Πέμπτη, όπως ήταν προγραμματισμένο.

