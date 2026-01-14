Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόντρα ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ μετά την κατάθεση Αραχωβίτη – Χαρακτήρισε «αναγκαιότητα» τις παράνομες επιδοτήσεις

«Φούντωσε» την κόντρα της ΝΔ με τον ΣΥΡΙΖΑ για την «τεχνική λύση» η κατάθεση του Σταύρου Αραχωβίτη, είχε αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο τελευταίο δεκάμηνο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ίδιος ο πρώην υπουργός τη χαρακτήρισε στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή για τις παράνομες επιδοτήσεις ως αναγκαιότητα, λέγοντας πως «αν καταργούσαμε τότε την τεχνική λύση θα μας επέβαλλαν πρόστιμα, όπως τα 460 εκατ. ευρώ, που πληρώσαμε το 2012-2013».

Οι δηλώσεις του πυροδότησαν ένταση με τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη ΝΔ να αναφέρει: «Άρα, λέτε ότι καλώς υπέγραψε ο κ. Βορίδης, αφού τόσο εσείς όσο και ο συνάδελφός σας επί ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλης Αποστόλου, είχατε βάλει την υπογραφή σας στην τεχνική λύση».

Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό «η τεχνική λύση που καθιερώθηκε επί υπουργίας Καρασμάνη, ως προσωρινή λύση, εφαρμόστηκε και στη συνέχεια, διότι δεν υπήρχε η δυνατότητα να διευρυνθούν τα επιλέξιμα βοσκοτόπια».

Η συγκεκριμένη πρακτική υλοποιούνταν κατόπιν συνεννόησης με τις ευρωπαϊκές αρχές και με τη σύμφωνη γνώμη τους, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιούνταν και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι «το «συμφωνώ» που υπέγραψα εγώ ήταν σε εφαρμογή της 873 Κοινής Υπουργικής Απόφασης».

«Με όσα είπατε καταρρίψετε την κωμωδία των κομμάτων της αντιπολίτευσης για ευθύνες Βορίδη», επέμεινε ο Μακάριος Λαζαρίδης ο οποίος ήρθε σε κόντρα με τον Βασίλη Κόκκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ όταν ρώτησε τον μάρτυρα, με αφορμή ανάρτηση στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη, εάν είχαν δοθεί παρατύπως αποζημιώσεις σε παραγωγούς της Κρήτης για καταστροφές από θεομηνίες.

«Δεν δόθηκαν αυτά τα χρήματα από τον ΕΛΓΑ! Είδαμε ένα σόου και μια πολιτική αλητεία από τον εισηγητή της πλειοψηφίας. Κατασκεύασε ψέμα με μια ανάρτηση με σκοπό να δημιουργήσει εντυπώσεις ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έδινε αποζημιώσεις», κατήγγειλε ο Βασίλης Κόκκαλης.

Μ. Λαζαρίδης: Σόου κάνει διαχρονικά ο κ. Κόκκαλης από την εποχή που ήταν στη ΝΔ και στη ΔΑΠ -ΝΔΦΚ, μετά στους ΑΝΕΛ και στη συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ. Όσον αφορά στο θέμα των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, ο ίδιος ο κ. Αραχωβίτης το δέχτηκε με απόλυτο τρόπο…

Β. Κόκκαλης: Σας πιάσαμε στα πράσα και φάγατε τα μούτρα σας, ουδέποτε αποζημιώθηκαν οι κτηνοτρόφοι. Τολμάς; Τολμάτε να τα ζητήσουμε τα στοιχεία από τον ΕΛΓΑ να δούμε ποιος είναι ψεύτης; Κατασκευάσατε ένα ψέμα για να πείτε στον κόσμο ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση έδινε λεφτά σε απατεώνες…

Πηγές της ΝΔ ανέφεραν ότι σημερινή κατάθεση, αντί να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία, επιβεβαίωσε με τον πιο καθαρό τρόπο ότι οι επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνες που δημιούργησαν το πρόβλημα, ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πλέον επιχειρεί να αλλάξει μια παθογένεια του παρελθόντος.

Πηγές ΠΑΣΟΚ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ ανέφεραν ότι ο κ. Αραχωβίτης, πρώην Υπουργός AAT της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατέθεσε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ χρειαζόταν περισσότερο προσωπικό και σημαντική ενίσχυση της Διεύθυνσης Πληροφορικής.

Όπως είπε στόχος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν «το ΟΣΔΕ να γυρίσει σπίτι του», δηλαδή η απεξάρτηση του Οργανισμού από τον τεχνικό σύμβουλο. Η απεξάρτηση αυτή δεν υλοποιήθηκε ποτέ, ούτε τέθηκαν ουσιαστικές ασφαλιστικές δικλείδες, αντίθετα ο ΟΠΕΚΕΠΕ παρέμεινε ευάλωτος και διοικητικά αδύναμος. Όπως κατέθεσε ο μάρτυρας, η σχετική μετάβαση σε σύστημα χωρίς τεχνικό σύμβουλο ήταν πολύπλοκη και δε γινόταν να ολοκληρωθεί από τη μια μέρα στην άλλη, επικαλούμενος ότι η χώρα βρισκόταν σε μνημόνιο.

Ιδιαίτερη σημασία, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές, έχουν οι απαντήσεις του κ. Αραχωβίτη σε σχέση με τις αποφάσεις του 2015 για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων με βοσκοτόπια χωρίς ζώα και για την κατανομή δημόσιων βοσκοτόπων μέσω της λεγόμενης «τεχνικής λύσης» . Σε σχέση με την απόφασή του να επιτρέψει με υπουργική απόφαση για πρώτη φορά σε κτηνοτρόφους της ηπειρωτικής Ελλάδος να δηλώνουν βοσκότοπους σε νησιά, απόφασή που «άνοιξε την πόρτα» στις καταχρήσεις επιτήδειων που δημιούργησαν το σκάνδαλο, παρά την παραδοχή όλων των πρώην συνεργατών του που κατέθεσαν τις προηγούμενες μέρες στην εξεταστική, (κ. Μωυσίδη, της κ. Κατσινοπούλου και του κ. Καργιώτη) , ότι αυτό δεν επιτρεπόταν, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι ήταν νόμιμη. Ακολουθώντας το δόγμα «ό,τι δεν απαγορεύεται, επιτρέπεται», υποστηρίζοντας μάλιστα πως δε θα λάμβανε διαφορετική απόφαση ακόμα και αν γνώριζε τα σημερινά δεδομένα, καθώς στις ίδιες συνθήκες δεν μπορεί να ληφθεί διαφορετική απόφαση! Παρά δε την παραδοχή πως υπήρξε «χυδαία κατάχρηση» με πλαστά Ε9, πλαστά μισθωτήρια και εικονικές συναλλαγές, ο κ. Αραχωβίτης κατάθεσε ότι, υπό τις ίδιες συνθήκες, δεν θα άλλαζε τις αποφάσεις του.

Ο κ. Αραχωβίτης με την κατάθεσή του στην επιτροπή μεταθέτει αποκλειστικά τις ευθύνες σε άλλους φορείς: στην ΑΑΔΕ για τους ελέγχους των τίτλων ιδιοκτησίας, στην έλλειψη κτηματολογίου, και στις επόμενες κυβερνήσεις. Όμως η πολιτική ηγεσία κρίνεται ακριβώς για την ικανότητά της να προβλέπει κινδύνους και να θωρακίζει τους θεσμούς σε περιβάλλοντα αδυναμιών. Η επίκληση των μνημονίων και των δυσκολιών της περιόδου δεν μπορεί να λειτουργεί ως μόνιμο άλλοθι για την απουσία ουσιαστικών ελέγχων ειδικότερα όταν αυτή οδήγησε σε καταστάσεις κατάχρησης.

Στο ζήτημα των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, ο κ. Αραχωβίτης παραδέχτηκε ότι δεν ολοκληρώθηκαν επί των ημερών του, υποστηρίζοντας ότι «θα έπρεπε να είχαν γίνει νωρίτερα» και ότι η ευθύνη βαραίνει τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας οι οποίες είχαν έτοιμο όλο το αναγκαίο υπόβαθρο.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το ζήτημα της οριζόντιας περικοπής 3% των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2018 για τη δημιουργία Εθνικού Αποθέματος. Ο κ. Αραχωβίτης κατέθεσε ότι τα ποσά κατανεμήθηκαν μόνο σε όσους πληρούσαν τα κριτήρια. Ωστόσο, παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα γιατί έγινε περικοπή πριν να γίνει η αξιολόγηση των αιτήσεων που οδήγησε τουλάχιστον για την χρονιά του 2018 στο να χαθούν 18 εκατ. ευρώ και για το αν υπήρξε επαρκής διαφάνεια και ενημέρωση των παραγωγών.

Ο κ. Αραχωβίτης επεσήμανε πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργήθηκε μετά το 2019, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και του διαδόχου του, κ. Βορίδη, ο οποίος ενημερώθηκε από τον ίδιο για όλα τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετώπιζε ο αγροτικός τομέας εκείνη την περίοδο μεταξύ των οποίων τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα και το ζήτημα του εθνικού αποθέματος. Όπως όμως εκ των υστέρων αποδεικνύεται ο κ. Βορίδης δεν έλαβε κανένα μέτρο αντιμετώπισης αυτών , η δε ακολουθούμενη πολιτική οδήγησε το ζωικό κεφάλαιο της χώρας, αμέσως μετά το 2020, σε κατακόρυφη αύξηση σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ

Η σημερινή στάση του εισηγητή της κυβερνητικής πλειοψηφίας κ. Λαζαρίδη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την κατάθεση του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Αραχωβίτη, συνιστά ευθεία προσβολή της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και της νοημοσύνης των πολιτών, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια πρώτη αντίδραση.

«Αντί να συμβάλει στη διερεύνηση της υπόθεσης και στη διαφάνεια που απαιτεί η Δημοκρατία, ο κ. Λαζαρίδης επιδόθηκε σε αλλοίωση των πραγματικών δεδομένων, σε επιλεκτική χρήση στοιχείων και σε ωμή παραχάραξη της συζήτησης, επιχειρώντας να κατασκευάσει μια εικονική πραγματικότητα που εξυπηρετεί αποκλειστικά την κυβερνητική γραμμή. Η επιμονή του σε ψευδεπίγραφα επιχειρήματα και η συστηματική αποφυγή της ουσίας δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών: η αλήθεια ήταν ανεπιθύμητη» προσθέτει.

«Η Εξεταστική Επιτροπή μετατράπηκε, για άλλη μια φορά, με δική του ενεργή συμβολή, σε εργαλείο αποπροσανατολισμού και όχι διαφάνειας. Η Εξεταστική Επιτροπή δεν είναι τηλεοπτικό πάνελ ούτε κομματικό γραφείο Τύπου. Είναι θεσμικό εργαλείο λογοδοσίας. Όταν κυβερνητικά στελέχη την αντιμετωπίζουν ως ασπίδα προστασίας και όχι ως μηχανισμό ελέγχου, τότε δεν μιλάμε απλώς για κακή πρακτική, αλλά για θεσμική εκτροπή. Και ο κ. Λαζαρίδης φρόντισε με τη στάση του να επιβεβαιώσει, όπως έχει γίνει πλέον αντιληπτό από όλους, ότι η Κυβέρνηση Μητσοτάκη φοβάται την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης» αναφέρουν από τη Κουμουνδούρου και καταλήγουν:

«Η κοινωνία παρακολουθεί μια επικίνδυνη κανονικοποίηση της συγκάλυψης, με πρωταγωνιστές πρόσωπα που δεν διστάζουν να ευτελίσουν τον κοινοβουλευτισμό προκειμένου να προστατεύσουν πολιτικά συμφέροντα. Ο κ. Λαζαρίδης φέρει ακέραιη την πολιτική ευθύνη για αυτή την εικόνα απαξίωσης και παρακμής. Όση παραποίηση κι αν επιστρατευτεί, όση διαστρέβλωση κι αν επιχειρηθεί, η αλήθεια δεν διαγράφεται. Και όσοι επένδυσαν στη συσκότιση, θα λογοδοτήσουν πολιτικά απέναντι στους πολίτες και στην ιστορία. Η αλήθεια, όσο κι αν ενοχλεί, δεν φιμώνεται»

