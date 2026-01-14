search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

14.01.2026 10:35

Καβγάς Καιρίδη – Ανεστίδη on air για τα αγροτικά μπλόκα: «Με έχετε ταλαιπωρήσει πολύ στα Μάλγαρα» – «Καλά σας κάναμε» (video)

14.01.2026 10:35
Διάχυτο εκνευρισμό εντός και στα… πέριξ του κυβερνώντος κόμμα έχει αρχίσει να προκαλεί η συνέχιση των αγροτικών κινητοποιήσεων, παρά τις ποικιλόμορφες προσπάθειες του Μεγάρου Μαξίμου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο καβγάς που έστησαν το πρωί της Τετάρτης (14/1) στον αέρα του ΣΚΑΪ ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης και ο μέχρι πριν λίγες μέρες «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο των Μαλγάρων Κώστας Ανεστίδης.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Δημήτρης Καιρίδης απευθύνθηκε στον Κώστα Ανεστίδη, ρωτώντας τον αν υπάρχει άλλος κλάδος στον οποίον να μην πληρώνει ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο και να υπάρχει φτηνό αγροτικό ρεύμα.

«Η κοινωνία το ζητάει εδώ και χρόνια. Υπάρχει επιδότηση 150 εκατομμυρίων, πηγαινοέρχεται ο κ. Θεοδωρόπουλος του ΣΕΒ και ακόμη δεν έχει γίνει. Και σε εσάς η κιλοβατώρα είναι στο μισό αυτού που πληρώνει ο υπόλοιπος Έλληνας, δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη αυτό», όπως είπε ο «γαλάζιος» βουλευτής, με τον αγροτοσυνδικαλιστή να του απαντά «αυτό είναι δικό σας θέμα, διότι εσείς μας ανεβάσατε τα κόστη στα χωράφια».

Οι τόνοι ανέβηκαν αμέσως μετά, όταν ο Δημήτρης Καιρίδης διαμαρτυρήθηκε πως όντας Θεσσαλονικιός έχει ταλαιπωρηθεί πολύ στα Μάλγαρα και ο Ανεστίδης σχολίασε «καλά σας κάναμε».

Αναλυτικά ο διάλογος:

ΔΚ: Είμαι Θεσσαλονικιός και με έχετε ταλαιπωρήσει πολύ στα Μάλγαρα.
ΚΑ: Καλά σας κάναμε, καλά σας κάναμε.
ΔΚ: Εμάς καλά κάνατε; Τον ελληνικό λαό τον τιμωρείτε;
ΚΑ: Πετάτε την μπάλα στο καναβάτσο τώρα, κ. Καιρίδη.
ΔΚ: Εσείς την πετάτε 45 μέρες τώρα και δεν έρχεστε στον διάλογο.

