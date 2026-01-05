Κόλαφος ο Ανεστίδης στη Κομοτηνή, αποχωρεί από τη ΝΔ: «Τελευταία φορά που φοράω μπλε» (video)

Την αποχώρησή του από μέλος της ΝΔ προανήγγειλε ο Κώστας Ανεστίδης από την Κομοτηνή.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής που ήταν μέλος του κυβερνώντος κόμματος, φανερά εξοργισμένος, δήλωσε πως «αν και δεν με διαγράφουν από το κόμμα, είναι η τελευταία μέρα που φοράω μπλε»!

Καταχειροκροτούμενος, ο Ανεστίδης, που ελέγχεται από τις ελληνικές αρχές για τυχόν εμπλοκή στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, έβαλε κατά του πρωθυπουργού τον οποίο όπως είπε, οι αγρότες θέτουν «προ των ευθυνών του» και για την υπογραφή Mercosur που είναι να πέσει την Πέμπτη στην ΕΕ.

«Να μην μπει στο αεροπλάνο στις 7 του μηνός να πάει να υπογράψει την συνθήκη Μερκοσούρ γιατί θα έρθει και θα απολογηθεί στον κόσμο της Ελλάδας. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να αφανίσει μια ολόκληρη κοινωνική τάξη και τα 52 επαγγέλματα που είναι γύρω από την αγροτιά.

Πρέπει να καταλάβουν ότι η ανάσα της Ελλάδας δεν είναι μόνο ο τουρισμός. Είναι και η αγροτιά.

Εμείς παράγουμε, εμείς τρώμε, εμείς καταναλώνουμε, εμείς ψηφίζουμε. Να ξέρει ότι το μήνυμα είναι δυνατό, τόσο δυνατό που θα τρίξουν τα θεμέλια του Μαξίμου» είπε χαρακτηριστικά ο Ανεστίδης, σε ένα άτυπο τελεσίγραφο προς τη κυβέρνηση.

