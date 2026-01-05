search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

05.01.2026 08:39

Επιμένουν στη ΝΔ στα περί ανασχηματισμού

Τι κι αν ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελευταία του συνέντευξη για το 2025 δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να κάνει ανασχηματισμό της κυβέρνησης…

Στη Νέα Δημοκρατία η συζήτηση για παρεμβάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο συνεχίζεται… ακάθεκτη, με τη σεναριολογία για το ποιος μένει, ποιος μετακινείται πού, ποιος φεύγει και ποιος έρχεται να δίνει και να παίρνει.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις τελευταίες πληροφορίες/φήμες/κάποιος-μου-είπε-κάτι, ο χρόνος του ανασχηματισμού μετακινείται κάπως και πλέον προσδιορίζεται από τα μέσα Φεβρουαρίου ως τις αρχές Μαρτίου.

Επίσης, όσον αφορά στα πρόσωπα, λέγεται ότι ο Μητσοτάκης εξετάζει το ενδεχόμενο να μπουν στο κυβερνητικό σχήμα βουλευτές από την περιφέρεια και ειδικά από αγροτικές περιοχές της χώρας – για ευνόητους λόγους.

Άντε να δούμε…

