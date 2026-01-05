Στα… τάρταρα η ΝΔ στις αγροτικές περιοχές

Ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγαν και τα… μπλόκα. Για τις δημοσκοπικές επιδόσεις της ΝΔ στις αγροτικές περιοχές ο λόγος, οι οποίες έχουν πάρει την κατιούσα και δεν… ανεβαίνουν με την καμία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, από τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, σε περιοχές με μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις (Θεσσαλία, Μακεδονία, κ.λπ.), το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστά γύρω στο 20%, πολύ κάτω και από τις επιδόσεις του στις ευρωεκλογές του 2024.

Το χειρότερο, ωστόσο, λένε οι ίδιες πληροφορίες, είναι ότι η τάση είναι πτωτική: δηλαδή, για να το πούμε με απλά λόγια, ούτε το 20% μπορεί να θεωρείται δεδομένο – αντιθέτως, όσο συνεχίζονται τα μπλόκα, τόσο πιο χαμηλά θα κινείται το ποσοστό αυτό.

Μόνη παρηγοριά για τη ΝΔ είναι το γεγονός ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης εισπράττουν μόνο μικρό κομμάτι από τους δυσαρεστημένους αγρότες, οι οποίοι (και αυτοί) μπαίνουν στη «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων. Ωστόσο, φαίνεται ότι η εκλογική κυριαρχία του κόμματος στον συγκεκριμένο κλάδο έχει πάει περίπατο…

