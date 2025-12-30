Μητσοτάκης στο Action24: Έκοψε τη… φόρα για ανασχηματισμό, έδωσε «σήμα» για μεταρρυθμίσεις με κοινωνικό αποτύπωμα

Αν και αφιέρωσε σημαντικό μέρος της τελευταίας του συνέντευξης για το 2025 στο αγροτικό – φυσικό είναι, καθώς έρχεται και η έξοδος της Πρωτοχρονιάς – ο πρωθυπουργός «έδωσε ειδήσεις», παρότι το ύφος της κουβέντας με την Αθηναΐδα Νέγκα στο Action24 ήταν, ας πούμε, πιο «ελαφρύ».

Για παράδειγμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέποντας ότι αρχίζει να φουντώνει και πάλι η συζήτηση περί ανασχηματισμού της κυβέρνησης, επιχείρησε να βάλει μια τελεία, λέγοντας ότι «δεν είναι στις προθέσεις μου κανείς ανασχηματισμός. Σε κάθε περίπτωση που γίνονται κυβερνητικές αλλαγές, προσπαθώ να κάνω τις επιλογές που είναι καλύτερες, για να εξυπηρετήσουν τις κυβερνητικές ανάγκες εκείνης της στιγμής», προσθέτοντας, μάλιστα ότι «δεν έχει κλείσει χρόνο αυτή η κυβέρνηση» και υπενθυμίζοντας ότι «δεν επιλέγω τους συχνούς ανασχηματισμούς, εξάλλου».

Παρότι η απάντηση του πρωθυπουργού είναι αναμενόμενη, άλλωστε οι ανασχηματισμοί δεν προαναγγέλλονται, εντούτοις, φαίνεται ότι η διάψευση των σεναρίων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας (και που έχουν… μπει ακόμα και σε πρόσωπα, τύπου, ποιος μένει – ποιος φεύγει) έχει και έναν επιπλέον σκοπό: να μην επιτρέψει στους υπουργούς να χαλαρώσουν, καθώς στο Μαξίμου θεωρείται ότι το 2026 μπορεί να γίνει η χρονιά της… μεγάλης επανεκκίνησης, τόσο μέσα από τα μέτρα της ΔΕΘ που η υλοποίησή τους αρχίζει με το νέο έτος, όσο και μέσα από μια σειρά μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών που εκτιμάται ότι θα έχουν σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε ότι ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι «έχουμε πολλές σημαντικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις να υλοποιήσουμε το 2026, δεν σκέφτομαι από τώρα τις εκλογές του 2027. Αν κάνουμε καλά τη δουλειά μας, αν δώσουμε μία ανακούφιση στον κόσμο που δοκιμάζεται, αν αντιμετωπίσουμε, π.χ., το πρόβλημα της στέγης με περισσότερα ακίνητα στην αγορά, να δώσουμε περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία στους πολίτες, όπως με τα προγράμματα “Σπίτι μου Ι” και “Σπίτι μου ΙΙ”, να αποκτήσουν ένα σπίτι, θα μας αξιολογήσουν οι πολίτες όταν έρθει η ώρα, πριν από τις κάλπες του 2027».

Το στεγαστικό είναι μόνο ένας από τους τομείς στους οποίους ο πρωθυπουργός επέλεξε να αναφερθεί με τον δεύτερο να είναι η ακρίβεια και η αντιμετώπισή της μέσω της αύξησης των εισοδημάτων, δηλαδή και μέσω του «πακέτου της ΔΕΘ» που θα αρχίσει να αφήνει αποτύπωμα από τους πρώτους μήνες του 2026, με τον Κ. Μητσοτάκη να σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «έχουμε πρόβλημα ακρίβειας, δεν μπορεί η κυβέρνηση να μην το βλέπει, είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο μας λένε οι πολίτες ότι αντιμετωπίζουν. Και το 2023 το είχαμε, αλλά δεν είχε ακόμα εμπεδωθεί αυτή η αίσθηση της συσσωρευμένης ακρίβειας. Τι κάνουμε γι’ αυτό; Γιατί μειώνουμε τους φόρους; Οι πολίτες θα αρχίσουν να βλέπουν αυξήσεις στους πραγματικούς τους μισθούς από τον Ιανουάριο, οι συνταξιούχοι το βλέπουν ήδη. Μα το κάνουμε για να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών».

Από εκεί και πέρα, ένα δεύτερο μήνυμα που ο Κ. Μητσοτάκης έστειλε στο εσωτερικό του κόμματός του αφορά στον ίδιο και στην απόφασή του να συνεχίσει να ηγείται του κόμματος και στις επόμενες εκλογές, ξεκαθαρίζοντας – ας πούμε – τον ορίζοντα για πιθανούς «δελφίνους»: «Σίγουρα τα μαλλιά μου γκριζάρουν. Το παρατηρούσαν και οι κόρες μου τις προάλλες. Σίγουρα αισθάνεσαι ότι μία ημέρα στην πολιτική μπορεί να ισοδυναμεί με μία βδομάδα ή με έναν μήνα. Έχω, όμως, πολλή ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη εμπειρία απ’ όση είχα όταν ξεκίνησα αυτή την όμορφη διαδρομή. Και όσο θεωρώ ότι έχω πράγματα να δώσω, τόσο θα επιλέξω να συνεχίζω να πολιτεύομαι. Αυτός είναι, εξάλλου, και ο λόγος για τον οποίο θέλω να διεκδικήσω για λογαριασμό της παράταξής μου μια τρίτη θητεία, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν», ήταν η χαρακτηριστική του φράση.

Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι ο ίδιος παρακολουθεί τις ζυμώσεις που γίνονται σε άλλους χώρους και τα σενάρια για νέα κόμματα, ωστόσο, δεν κάνει κρίσεις μέχρις ότου τα δει να γίνονται πραγματικότητα: π.χ. για το ενδεχόμενο ενός κόμματος στο οποίο θα συμμετέχει η Μαρία Καρυστιανού, σημείωσε ότι «δεν θα πω τίποτα για κόμματα τα οποία ακόμα δεν έχουν ιδρυθεί και βρίσκω, μάλιστα, παράξενο να μετρώνται προσδοκίες χωρίς να ξέρουμε τις προγραμματικές προθέσεις των ενδιαφερόμενων», ενώ για το κόμμα που φαίνεται ότι σχεδιάζει ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι «η ομορφιά της δημοκρατίας μας είναι ότι ο καθένας έχει τη δυνατότητα να εκτίθεται στην κρίση των πολιτών. Απλά το να λες ότι θα φτιάξεις κόμμα, από το να φτιάξεις κόμμα έχει μια μεγάλη απόσταση».

