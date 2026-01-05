Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης για τη συμμαχία των προθύμων

Στη γαλλική πρωτεύουσα θα μεταβεί την Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καλεσμένος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, προκειμένου να συμμετάσχει στη νέα σύνοδο της αποκαλούμενης «συμμαχίας των προθύμων» για την Ουκρανία.

Η σύνοδος κάθε άλλο παρά τυπική θεωρείται, καθώς ο Μακρόν έχει πει ότι στόχος της θα είναι να καθοριστεί η συμβολή του κάθε κράτους στο πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία, ενώ υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η ΕΕ αποφάσισε να χρηματοδοτήσει το Κίεβο με δάνειο 90 δισ. ευρώ.

Γενικώς, το 2026 – κάτι με την Ουκρανία, κάτι με τη Βενεζουέλα – προμηνύεται δύσκολο για όλους…

