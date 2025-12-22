Υπόθεση Ανεστίδη: Ο εισαγγελέας δέσμευσε την περιουσία του, λέει τώρα το «ελληνικό FBI» – Διαψεύδει ο αγροτοσυνδιαλιστής – Μαρινάκης: «Κανένας εκδικητικός έλεγχος»

Με επείγουσα διάταξη του εποπτεύοντος εισαγγελέως του «ελληνικού FBI» δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία και τα ακίνητα του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη.

Σύμφωνα με το «ελληνικό FBI» από την έρευνα που έχει προηγηθεί έχουν προκύψει «ισχυρές ενδείξεις παράστασης ψευδών στοιχείων», δηλαδή ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα της διακεκριμένης απάτης σχετικά με τις επιχορηγήσεις.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, η διάταξη κοινοποιήθηκε στις τράπεζες αυθημερόν. Η έρευνα από το «ελληνικό FBI» έγινε στο πλαίσιο της εισαγγελικής παραγγελίας για τη διερεύνηση των επιδοτήσεων που δόθηκαν κατά την περίοδο 2019- 2024 και όπως διαπιστώθηκε, ο Ανεστίδης έχει λάβει ποσό άνω των 122.000 ευρώ.

Σύμφωνα πάντα με το «ελληνικό FBI», τόσο για εκείνον, όσο και για άλλα δύο άτομα, προέκυψε ότι είχαν κάνει ψευδή δήλωση αγροτεμαχίων με σκοπό την καλλιέργεια, προς λήψη οικονομικής ενίσχυσης, για τα οποία κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε αναντιστοιχία μεταξύ του δηλωθέντος ιδιοκτησιακού καθεστώτος στις αναλυτικές εκθέσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και του πραγματικού.

Μετά τα στοιχεία που προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα, τόσο για τον Ανεστίδη, όσο και για τους άλλους δύο ο εισαγγελέας εξέδωσε «εξαιρετικά επείγουσα» διάταξη δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων και των ακινήτων τους, κάθε λογαριασμού, τίτλου ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τυχόν κατέχουν.

Η διάταξη δέσμευσης εκδόθηκε το Σάββατο και απεστάλη αυθημερόν προκειμένου να εκτελεστεί, τόσο για τον Ανεστίδη, όσο και για τους άλλους δύο, στην Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και στον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και σε όλα τα κτηματολογικά γραφεία της χώρας.

Μαρινάκης: «Κανένας εκδικητικός έλεγχος»

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σημείωσε ότι δεν υπάρχει «κανένας εκδικητικός έλεγχος. Το μόνο που υπάρχει είναι η ξεκάθαρη εντολή να γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα, να μην παίρνουν παραπάνω αυτοί που δεν πρέπει. Έχουμε πει πως μαζί με τους πολλούς αγρότες στις κινητοποιήσεις παρεισφρύουν και κάποιοι για τους οποίους το πάρτι τελείωσε», προσθέτοντας ότι «κορωνίδα των μεταρρυθμίσεων για να τελειώσει το πάρτι ήταν η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι «στόχος είναι να συναντηθούμε με μία αντιπροσωπεία η οποία να εκπροσωπεί το σύνολο των αγροτών» υπογραμμίζοντας ότι «κανείς δεν είναι κατά των αγροτών, θέλουμε ο κόσμος να πάρει παραπάνω». Πάντως για τα μπλόκα είπε ότι «δεν μπορεί να γίνει αστυνομική επιχείρηση, δυστυχώς θα πω εγώ. […] Με τον τρόπο που κάνουν κινητοποιήσεις οι αγρότες ταλαιπωρούν την κοινωνία» και μίλησε για «στοχευμένες επιχειρήσεις» από την αστυνομία, λέγοντας ότι «οι κύριοι που σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια ταυτοποιούνται, ποινικά και αστικά».

Για «λάσπη» κάνει λόγο ο Ανεστίδης

Νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας (22/12) ο Κώστας Ανεστίδης είχε χαρακτηρίσει όλα όσα λέγονται ως λάσπη προς το πρόσωπο του.

«Όλο αυτό αφορά μια δήλωση καλλιέργειας που κάνω εδώ και 30 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια είναι σταθερά τα χωράφια μου, είναι ιδιόκτητα όλα και έχω ένα ενοικιαζόμενο», όπως ανέφερε ο αγροτοσυνδικαλιστής, με τον αριθμό των στρεμμάτων στο όνομά του να ανέρχεται σε 312 καλλιέργειες.

«Οι άλλοι κάνουν πολλά περισσότερα, γιατί δεν βγαίνουμε. Μας έκανε ο Μητσοτάκης να διπλασιάσουμε τις καλλιέργειες και κάποιοι τα παρατάνε τα χωράφια. Φέτος θα τα παρατήσουμε όλοι. Εγώ έτυχε να έχω ιδιόκτητα», πρόσθεσε.

«Με κατηγορούν γιατί όλες αυτές τις μέρες έλεγα πολλές αλήθειες, έπρεπε να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα. Το περιμέναμε και σε μένα. Γιατί εγώ “γαύγιζα” πιο πολύ και επειδή είμαι νεοδημοκράτης από τα γενοφάσκια μου. Έβαζαν και ανθρώπους μέσα από το Μαξίμου για να μεσολαβήσουν να βρούμε κάποια λύση. Να πάμε σε διάλογο. Κι όταν είδαν ότι δεν τσιμπάω, σου λέει τώρα τι θα κάνουμε, θα τον θάψουμε. Με πήραν πάνω από 50 τηλέφωνα. Θα δείξω και τα τηλέφωνα», σημείωσε μεταξύ άλλων.

