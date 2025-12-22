Οι αγρότες κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους: Ο «χάρτης» των μπλόκων – Πότε θα ανοίξουν πάλι οι σήραγγες των Τεμπών (Videos)

Όχι μόνο δεν κάνουν βήμα πίσω οι αγρότες ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, αλλά εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους και αυξάνουν τις δυνάμεις τους στις εθνικές οδούς.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο των Μεγάρων προχωρούν στις 12:30 το μεσημέρι της Δευτέρας σε νέο αποκλεισμό του ρεύματος κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη ενώ το αντίθετο ρεύμα θα παραμείνει κλειστό για 22η ημέρα.

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια Μαλγάρων έκλεισε από τους παραγωγούς την Παρασκευή ωστόσο χθες δόθηκε στην κυκλοφορία για τη διευκόλυνση των οδηγών. Την Τρίτη ωστόσο αναμένεται να ανοίξουν και τα 2 ρεύματα ώστε να εξυπηρετηθούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων.

Οι παραγωγοί που θα παραμείνουν στα μπλόκα, εξετάζουν το ενδεχόμενο να σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων, ώστε οι αυτοκινητιστές να μην πληρώσουν το ανάλογο αντίτιμο. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σε νέα γενική συνέλευση των παραγωγών, που θα γίνει εντός της ημέρας.

Όσον αφορά το Δερβένι, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, οι αγρότες δεν θα προχωρήσουν σε κάποια νέα κινητοποιήσει. Αναμένεται να κάνουν συνέλευση το βράδυ της Δευτέρας ώστε να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες θα αποκλείσουν τα 2 ρεύματα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας από τις 16:00.

Το σημείο έχει ενισχυθεί από αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια», ενώ λίγα μέτρα πιο μπροστά, αστυνομικά οχήματα έχουν κλείσει τον δρόμο, εμποδίζοντας τυχόν προσπάθεια των παραγωγών να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Συνεχίζει να ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.

Δείτε live όλα τα μπλόκα που έχουν στηθεί στην Ελλάδα.

Έκλεισαν τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά

Οι αγρότες αποφάσισαν πως τελικά θα κλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών αλλά μόνο για τα φορτηγά.

Ο αποκλεισμός ξεκινησε στις 12:00 και θα λήξει στις 15:00 το μεσημέρι.

Από νωρίς το πρωί αγρότες με τα φορτηγά τους ξεκίνησαν πομπή ώστε να μπλοκάρουν τις σήραγγες, αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση που συνεχίζει το κάλεσμα για διάλογο.

Τι γίνεται σε Ημαθία – Πέλλα και Πιερία

Συνεχίζεται για 19η ημέρα ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας με κατεύθυνση προς Βέροια. Οι παραγωγοί έχουν αφήσει ανοιχτή μία λωρίδα αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο βρίσκονται με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα κτηνοτρόφοι και αγρότες από την Κρύα Βρύση του νομού Πέλλας.

Παραμένουν στον κόμβο της Κουλούρας οι παραγωγοί της Ημαθίας, οι οποίοι εντός της ημέρας αναμένεται να λάβουν οριστικές αποφάσεις για τις δράσεις και τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες των εορτών, χωρίς να περιλαμβάνεται αποκλεισμός δρόμου.

Παραμένουν, επίσης, τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Σε κινητοποιήσεις συνεχίζουν να βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, μπλόκο έστησαν αγρότες από τον δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους παραμένουν στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια». Αποφάσεις γενικών τους συνελεύσεων είναι να μεταβούν σήμερα σε κοινή πορεία στο τελωνείο της Σκύδρας και να προχωρήσουν στον συμβολικό αποκλεισμό του για δύο ώρες από τις 17.00.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού, βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, πραγματοποιώντας συμβολικές κινητοποιήσεις καθημερινά.

Η κατάσταση σε Καβάλα και Δράμα

Παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στο νομό Καβάλας, στη Χρυσούπολη, στον κόμβο της Μουσθένης επί της Εγνατίας Οδού και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα, όπου οι παραγωγοί μετέβησαν χθες αιφνιδιαστικά από το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.

Για σήμερα αγρότες από τα τρία μπλόκα θα ανοίξουν τα διόδια και θα διανέμουν λάδι, ελιές και άλλα τοπικά προϊόντα, ενώ θα μοιράζουν φυλλάδια εξηγώντας τους λόγους της παρουσίας τους στους δρόμους.

Σε ισχύ παραμένει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού (Κερδύλλια – Σέρρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Σε συμβολικούς αποκλεισμούς εξακολουθούν να προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα του Εξαπλάτανου και προς την πόλη της Δράμας.

Αλειφτήρας: «Θα πρέπει να μπουν στο τραπέζι σαφείς προϋποθέσεις και εχέγγυα έτσι ώστε να καθίσουμε στο διάλογο»

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, μίλησε στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1 και μεταξύ άλλων, τόνισε: «Από την πρώτη στιγμή έχετε ακούσει ότι είμαστε

ανοιχτοί υπέρ του διαλόγου, ο διάλογος μπορεί να λύσει τα προβλήματα αλλά ένας διάλογος ο οποίος θα έχει οικοδομηθεί σε στέρεες βάσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν καθώς το αγροτικό κίνημα και γενικά οι άνθρωποι που πρωτογενή τομέα έχουν χάσει την εμπιστοσύνη απέναντι στον Κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνηση».

«Θα πρέπει να μπουν στο τραπέζι σαφείς προϋποθέσεις και εχέγγυα έτσι ώστε να καθίσουμε στο διάλογο και να είναι ένας ουσιαστικός διάλογος με θέληση και από τις δύο μεριές. Θα κάνουμε και Πρωτοχρονιά και Φώτα στους δρόμους αν χρειαστεί αρκεί η κυβέρνηση να καταλάβει ότι τα

προβλήματα είναι προβλήματα επιβίωσης.

Έχει ομολογήσει ότι είναι προβλήματα τα οποία τα κατανοεί αλλά θέλουμε να δούμε αυτή την κατανόηση και στην πράξη δηλαδή να δώσει τις δεσμεύσεις ο Πρωθυπουργός . Δεν πρόκειται να κάνουμε καμία έκπτωση στη ζωή μας, στην αξιοπρέπειά μας, στην αγάπη για το επάγγελμά

μας και είμαστε αποφασισμένοι αν χρειαστεί μετά τις γιορτές να σκληρύνουμε ακόμα περισσότερο τη στάση μας με πολύωρους αποκλεισμούς εθνικών οδών, παρακαμπτηρίων. Η κοινωνία ήταν, είναι και

θα είναι στο πλευρό μας».

Συνελεύσεις και αναδιατάξεις των τρακτέρ ενόψει εορτών

Σύμφωνα με τις αποφάσεις τους, από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου αναμένεται -αφού λάβουν την έγκριση της Τροχαίας- να προχωρήσουν στην αναδιάταξη των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, προς διευκόλυνση των εκδρομέων για την εορταστική περίοδο.

Διαβεβαιώνουν μάλιστα ότι το τριήμερο των Χριστουγέννων θα ανοίξουν τα μπλόκα για τους ταξιδιώτες και ότι θα συνεχίσουν να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων, ώστε ΙΧ και λεωφορεία να περνούν ελεύθερα, ενώ δεν θα επιτρέπεται η διέλευση των φορτηγών

Διαβάστε επίσης

Ασλανίδης «αδειάζει» Καρυστιανού: Να παραιτηθεί από πρόεδρος του συλλόγου, «έπεσε στην παγίδα των δημοσκοπήσεων» (Video)

Θεσσαλονίκη: «Πενηντάρηδες» νταήδες ξυλοκόπησαν 13χρονο σε αγώνα βόλεϊ γιατί τους… ενοχλούσε το τύμπανο

Στην αντεπίθεση ο Ανεστίδης: Κανένα μπλοκάρισμα στους λογαριασμούς μου – «Όταν είδαν ότι δεν τσιμπάω είπαν θα τον θάψουμε» (Video)