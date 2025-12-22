search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 12:48
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.12.2025 10:30

Θεσσαλονίκη: «Πενηντάρηδες» νταήδες ξυλοκόπησαν 13χρονο σε αγώνα βόλεϊ γιατί τους… ενοχλούσε το τύμπανο

22.12.2025 10:30
peripoliko new

Θύμα ξυλοδαρμού, από δύο άτομα που του επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια αγώνα βόλεϊ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, έπεσε ένας 13χρονος το απόγευμα της Κυριακής (21/12).

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν οι δύο άνδρες ηλικίας 52 και 56 ετών, ενοχλήθηκαν από το τύμπανο που χτυπούσε ο ανήλικος κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και επιτέθηκαν στον ανήλικο με χρήση σωματικής βίας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας συνέλαβαν χθες το απόγευμα στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, τον 52χρονο, ενώ κατόπιν αναζητήσεων λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, στην περιοχή των Συκεών και ο 56χρονος για παράβαση του Νόμου περί αθλητισμού.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Στην αντεπίθεση ο Γιώργος Μαζωνάκης – «Μηνύματα δείχνουν εκβιασμό»

Εντοπισμός ακόμη 60 μεταναστών στη Γαύδο – Ανάμεσά τους και μικρά παιδιά (photos)

Στην αντεπίθεση ο Ανεστίδης: Κανένα μπλοκάρισμα στους λογαριασμούς μου – «Όταν είδαν ότι δεν τσιμπάω είπαν θα τον θάψουμε» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

tempi new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους: Ο «χάρτης» των μπλόκων – Πότε θα ανοίξουν πάλι οι σήραγγες των Τεμπών

nixtatonefxon2
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Παραμονή Χριστουγέννων με «Νύχτα των Ευχών» στην πλατεία Κοτζιά

putin_macron_table_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Μακρόν επικροτεί τις δηλώσεις Πούτιν για διάλογο – «Ψήνεται» διμερής συνάντηση

kerastars_ypertameio
ADVERTORIAL

Υπερταμείο/Growthfund: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος των Συγκοινωνιών Αθηνών – Όμιλος ΟΑΣΑ ο Αντώνης Κεραστάρης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

tebi_distixima
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 12:47
zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

tempi new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους: Ο «χάρτης» των μπλόκων – Πότε θα ανοίξουν πάλι οι σήραγγες των Τεμπών

nixtatonefxon2
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Παραμονή Χριστουγέννων με «Νύχτα των Ευχών» στην πλατεία Κοτζιά

1 / 3