Θεσσαλονίκη: «Πενηντάρηδες» νταήδες ξυλοκόπησαν 13χρονο σε αγώνα βόλεϊ γιατί τους… ενοχλούσε το τύμπανο

Θύμα ξυλοδαρμού, από δύο άτομα που του επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια αγώνα βόλεϊ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, έπεσε ένας 13χρονος το απόγευμα της Κυριακής (21/12).

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν οι δύο άνδρες ηλικίας 52 και 56 ετών, ενοχλήθηκαν από το τύμπανο που χτυπούσε ο ανήλικος κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και επιτέθηκαν στον ανήλικο με χρήση σωματικής βίας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας συνέλαβαν χθες το απόγευμα στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, τον 52χρονο, ενώ κατόπιν αναζητήσεων λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, στην περιοχή των Συκεών και ο 56χρονος για παράβαση του Νόμου περί αθλητισμού.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

