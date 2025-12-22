Στην αντεπίθεση ο Γιώργος Μαζωνάκης – «Μηνύματα δείχνουν εκβιασμό»

Με μήνυση κατά του Στέφανου Παπαδόπουλου αλλά και τριών ακόμα προσώπων πρόκειται να απαντήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης έπειτα από την καταγγελία του 21χρονου για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας στο πλαίσιο εργασιακής εξάρτησης.

Σύμφωνα με τη RealNews, ο καλλιτέχνης θα καταθέσει άμεσα -ενδεχομένως και εντός της εβδομάδας- μήνυση σε βάρος του νεαρού τραγουδιστή για συνέργεια σε εκβίαση και ψευδή καταμήνυση.

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει, ήδη, απευθυνθεί με καταγγελία του στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατά γνωστού επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων, με τον ίσχυρισμό ότι τόσο ο επιχειρηματίας όσο η αδελφή του και ο γαμπρός του, τού ζητούν εκβιαστικά χρήματα επειδή το περασμένο καλοκαίρι δεν τελεσφόρησε μεταξύ τους συνεργασία σε μαγαζί συμφερόντων του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει στα χέρια του στοιχεία -όπως μηνύματα που έλαβε προ ολίγων ημερών και συγκεκριμένα, αμέσως μόλις έγινε η πρώτη διαρροή πως επίκειται καταγγελία σε βάρος του- τα οποία -όπως ισχυρίζεται η πλευρά του τραγουδιστή- δείχνουν ότι υπάρχει εκβιασμός, καθώς αυτά έχουν σταλεί από άτομα του περιβάλλοντος του επιχειρηματία, απειλώντας τον τραγουδιστή ότι «η σε βάρος του καταγγελία για ασέλγεια ήταν μόνο η αρχή και ότι έπεται συνέχεια».

Εν ολίγοις, η πλευρά Μαζωνάκη υποστηρίζει ότι ο 21χρονος καταγγέλλων «επιστρατεύτηκε» από τον επιχειρηματία για να τον διασύρει λίγο πριν κάνει πρεμιέρα σε ανταγωνιστικό νυχτερινό μαγαζί, λόγω της μεταξύ τους διαφοράς. Επισημαίνεται, δε, ότι το φερόμενο θύμα λίγες εβδομάδες πριν, έστελνε μηνύματα σε συνεργάτη του Μαζωνάκη -τα οποία αναμένεται να προσκομιστούν στις αρμόδιες Αρχές- ζητώντας του να μεσολαβήσει προκειμένου να εμφανίζεται μαζί του.

«Οργανωμένο σχέδιο»

Υπενθυμίζεται ότι σε δήλωσή του την περασμένη Πέμπτη, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης κατέθεσε τη μήνυση στην Εισαγγελία, κάνοντας λόγο για «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης» πίσω από το οποίο βρίσκονται συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Αυτό το σχέδιο -κατά την πλευρά Μαζωνάκη- εξυφαίνεται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς αρχικά επιχειρήθηκε να ασκηθεί πίεση στον καλλιτέχνη με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων χωρίς αποτέλεσμα, ενώ στη συνέχεια -όπως ισχυρίζεται- στρατολογήθηκαν πρόσωπα που προχώρησαν σε «ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες».

«Περίτρανη απόδειξη ότι όλα αυτά αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου πέντε ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής» υπογράμισε στη δήλωσή του ο δικηγόρος του τραγουδιστή.

Η καταγγελία του 21χρονου

Την ίδια στιγμή, μια εντελώς διαφορετική εικόνα περιγράφεται από την πλευρά του Στέφανου Παπαδόπουλου ο οποίος στη μήνυση που έχει κατατεθεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους συνεργασίας βρέθηκε αντιμέτωπος με επανειλημμένες πιέσεις και ανάρμοστη συμπεριφορά, τις οποίες συνδέει άμεσα με την εργασιακή του εξάρτηση και τον φόβο απώλειας της δουλειάς του.

Ο 21χρονος περιγράφει λεπτομερώς τα γεγονότα που -κατά τους ισχυρισμούς του- ξεκίνησαν λίγο πριν από την πρεμιέρα των εμφανίσεων στο νυχτερινό κέντρο, αναφέροντας ότι κλήθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα για ενδεχόμενη συμμετοχή στο σχήμα και ότι, κατά την πρώτη του επίσκεψη στον χώρο, οδηγήθηκε στο καμαρίνι του Γιώργου Μαζωνάκη, όπου -όπως ισχυρίζεται- έλαβαν χώρα περιστατικά που τον έφεραν σε εξαιρετικά δυσχερή θέση.

Ο καταγγέλλων κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενες ερωτικές προσεγγίσεις, για μηνύματα μέσω εφαρμογών που διαγράφονταν αυτόματα, καθώς και για μεσολάβηση τρίτων προσώπων του σχήματος, οι οποίοι -κατά τα λεγόμενά του-, τού μετέφεραν ότι η επαγγελματική του εξέλιξη εξαρτάται από τη στάση του απέναντι στον επικεφαλής καλλιτέχνη. Στην περιγραφή του, δίνεται, μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχολογική πίεση που φέρεται να βίωνε, επισημαίνοντας ότι η παραμονή του στη δουλειά συνοδευόταν από έντονο άγχος και φόβο απόλυσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει ο καταγγέλλων σε περιστατικό που, όπως αναφέρει, σημειώθηκε στα μέσα Απριλίου, όταν -παρουσία τρίτου προσώπου- φέρεται να δέχθηκε χυδαία χειρονομία και προσβλητικά σχόλια, γεγονός που, κατά τον ίδιο, αποτέλεσε το αποκορύφωμα μιας μακράς περιόδου πιέσεων και τον οδήγησε σε συναισθηματική κατάρρευση.

Εξώδικο

Απάντηση, ωστόσο, υπήρξε και από την πλευρά του επιχειρηματία του νυχτερινού κέντρου ο οποίος με εξώδικο που απέστειλε στον Γιώργο Μαζωνάκη υποστηρίζει ότι ο τραγουδιστής είχε συμφωνήσει να συνεργαστεί μαζί του και τη φετινή σεζόν, έχοντας μάλιστα πραγματοποιηθεί όλες οι αλλαγές στο νυχτερινό κέντρο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του καλλιτέχνη. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο εξώδικο, η συμφωνία από την πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη δεν τηρήθηκε ο οποίος εντέλει συνεργάστηκε με άλλον επιχειρηματία. Παράλληλα, ο επιχειρηματίας ισχυρίζεται ότι βοήθησε οικονομικά τον Γιώργο Μαζωνάκη, καταβάλλοντας ακόμη και τα έξοδα της κλινικής και του γιατρού για την εγχείρηση που έκανε στα μάτια, αλλά και άλλα έξοδα, όπως διαμονές, βοηθοί και αγορές κοσμημάτων, ενώ ζητά από τον τραγουδιστή να του επιστρέψει τα χρήματα που -όπως ισχυρίζεται- του είχε δώσει ως προκαταβολή και είχε δαπανήσει για εκείνον.

Πρεμιέρα

«Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, να συστηθώ ξανά, είμαι ο Γιώργος ο Μαζωνάκης ο αληθινός», ήταν τα πρώτα λόγια του καλλιτέχνη, στην πρεμιέρα του, απαντώντας εμμέσως στην καταγγελία, με τον δικό του τρόπο…

«Σε αυτό το σημείο της βραδιάς, έχω την ανάγκη να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου που με αφήνετε να παίζω μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια, με τα πάνω μας, με τα κάτω μας, με τα έτσι μας, με τα αλλιώς μας. Θα ήθελα το πιο δυνατό χειροκρότημα αυτή τη στιγμή για τους μουσικούς μου και για τους τεχνικούς μου, γιατί χωρίς αυτούς θα ήμουν μόνος» πρόσθεσε από τη σκηνή.

