Ηράκλειο: Νεκρός 79χρονος επιχειρηματίας, «αυτοκτονία» βλέπουν οι αρχές

Σοκ στην κοινωνία του Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο καθώς πολύ γνωστός επιχειρηματίας φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, πρόκειται για 79χρονο άντρα, ο οποίος εκτός από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, είχε ενεργό ρόλο και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο 79χρονος φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με πιστόλι στην αυλή του σπιτιού του και τον εντόπισε η σύντροφος του, η οποία βρισκόταν μέσα στο σπίτι τους και σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε τις Αρχές.

