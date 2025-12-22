search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 12:38
ΕΛΛΑΔΑ

22.12.2025 09:23

Ηράκλειο: Νεκρός 79χρονος επιχειρηματίας, «αυτοκτονία» βλέπουν οι αρχές

22.12.2025 09:23
Σοκ στην κοινωνία του Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο καθώς πολύ γνωστός επιχειρηματίας φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, πρόκειται για 79χρονο άντρα, ο οποίος εκτός από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, είχε ενεργό ρόλο και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο 79χρονος φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με πιστόλι στην αυλή του σπιτιού του και τον εντόπισε η σύντροφος του, η οποία βρισκόταν μέσα στο σπίτι τους και σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε τις Αρχές.

nixtatonefxon2
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Παραμονή Χριστουγέννων με «Νύχτα των Ευχών» στην πλατεία Κοτζιά

putin_macron_table_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Μακρόν επικροτεί τις δηλώσεις Πούτιν για διάλογο – «Ψήνεται» διμερής συνάντηση

kerastars_ypertameio
ADVERTORIAL

Υπερταμείο/Growthfund: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος των Συγκοινωνιών Αθηνών – Όμιλος ΟΑΣΑ ο Αντώνης Κεραστάρης

nova_kids_watch_adv
ADVERTORIAL

Η Nova παρουσιάζει το νέο Nova Kids Watch 2: Ασφάλεια, επικοινωνία και ελεγχόμενη τεχνολογία για παιδιά

skorda-new
LIFESTYLE

Make a Wish: «Λύγισε» η Φαίη Σκορδά με την εξομολόγηση της Ραφαέλας (Video)

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

tebi_distixima
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

