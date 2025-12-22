Φωτιά σε διαμέρισμα στο Μαρούσι – Δύο άτομα στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 22/12 σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Μαρούσι.

Ειδικότερα, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 12:15 για πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου επί της οδού Αργοναυτών.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά προτού επεκταθεί και στα υπόλοιπα διαμερίσματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον δήμο Αμαρουσίου Αττικής. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 22, 2025

Επίσης, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μια 70χρονη και έναν 48χρονο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Την έρευνα για τα ακριβή αίτια της φωτιάς έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής.

