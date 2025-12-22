search
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

22.12.2025 09:10

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Μαρούσι – Δύο άτομα στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα

22.12.2025 09:10
pyrosvestiki_oxima
φωτογραφία αρχείου

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 22/12 σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Μαρούσι.

Ειδικότερα, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 12:15 για πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου επί της οδού Αργοναυτών.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά προτού επεκταθεί και στα υπόλοιπα διαμερίσματα.

Επίσης, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μια 70χρονη και έναν 48χρονο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Την έρευνα για τα ακριβή αίτια της φωτιάς έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής.

