ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025
22.12.2025 08:24

Θανατηφόρο τροχαίο με μία νεκρή στο Μενίδι

22.12.2025 08:24
φωτογραφία αρχείου

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή στο Μενίδι, στην οδό Δημοκρατίας 123, όταν Ι.Χ. επιβατικό όχημα προσέκρουσε σε σταθμευμένο Ι.Χ.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα η οδηγός του οχήματος που κινούνταν στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα σταθμός του ΕΚΑΒ, ενώ η γυναίκα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αγία Όλγα, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα διερευνώνται.

