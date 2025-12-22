Θανατηφόρο τροχαίο με μία νεκρή στο Μενίδι

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή στο Μενίδι, στην οδό Δημοκρατίας 123, όταν Ι.Χ. επιβατικό όχημα προσέκρουσε σε σταθμευμένο Ι.Χ.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα η οδηγός του οχήματος που κινούνταν στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα σταθμός του ΕΚΑΒ, ενώ η γυναίκα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αγία Όλγα, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα διερευνώνται.

