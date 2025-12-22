Πώς δρούσε το κύκλωμα ναρκωτικών στην Αττική στα σχολεία – O εξευτελισμός των ανήλικων στα social media (Video)

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη δράση του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική, στο οποίο συμμετείχαν και ανήλικοι.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν καταγράψει δεκάδες συνομιλίες με απειλές, εκβιασμούς και εντολές για πωλήσεις ακόμη και μέσα σε σχολεία, ενώ η οργάνωση λειτουργούσε με αυστηρή ιεραρχία, πειθαρχία και χρήση ωμής βίας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 12 μελών της εγκληματικής οργάνωσης, εκ των οποίων οι έξι ήταν ανήλικοι. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη επτά άτομα που αναζητούνται.

Ιεραρχία, ψευδώνυμα και «σημείο συνάντησης»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να ήταν ένας 20χρονος αλλοδαπός με το ψευδώνυμο «Φρατέλο», ενώ υπαρχηγός ένας 19χρονος Έλληνας, γνωστός ως «Ζούμπο».

Στην οργάνωση συμμετείχαν και άλλα μέλη με ψευδώνυμα όπως «Κοντός», «Πίπης» και «Νίτσε».

Ως βασικό σημείο συνάντησης και συντονισμού των μελών είχε επιλεγεί πάρκο στην περιοχή των Πατησίων, το οποίο αποκαλούσαν συνθηματικά «Κίτσου». Από εκεί δίνονταν οδηγίες και γινόταν η κατανομή των ρόλων.

Πωλήσεις μέσω Instagram και Signal – Τιμές «με το γραμμάριο»

Οι επικοινωνίες των μελών γίνονταν κυρίως μέσω Instagram και Signal, ενώ οι αγοραπωλησίες αφορούσαν κυρίως κάνναβη και κοκαΐνη. Σύμφωνα με την έρευνα, το ένα γραμμάριο κάνναβης πωλούνταν προς 10 ευρώ και το γραμμάριο κοκαΐνης προς 50 ευρώ.

Η υπόθεση ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία στην Ασφάλεια και στη συνέχεια ακολούθησαν επισυνδέσεις, τηλεφωνικές και φυσικές παρακολουθήσεις. Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των στοιχείων, οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τουλάχιστον 263 αγοραπωλησίες ναρκωτικών.

«Πηδάς τα κάγκελα και φέρνεις τα λεφτά» – Οι διάλογοι με ανήλικους

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι συνομιλίες μεταξύ των αρχηγικών μελών και ανήλικων διακινητών, στις οποίες καταγράφονται απειλές και εκφοβισμός.

Σε έναν από τους διαλόγους, αρχηγικό στέλεχος μιλά με ανήλικο που βρίσκεται στο σχολείο:

«Έξι του μήνα έχει διακόσια ευρώ να φέρεις. Χωρίς πολλά πολλά. Πηδάς τα κάγκελα, πας, παίρνεις ένα λεπτάκι και το φέρνεις στην πλατεία. Αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά, θα φας πολύ ξύλο».

Σε άλλη συνομιλία, μέλος της οργάνωσης απειλεί ανήλικο διακινητή, απαιτώντας άμεση συμμόρφωση στις εντολές, ενώ σε τρίτο διάλογο καταγράφεται παζάρι για ποσότητες κοκαΐνης, με τον αρχηγό να καθορίζει ακόμη και «ειδικές τιμές».

Βία, εξευτελισμοί και «παραδειγματισμός» στα social media

Η δράση της οργάνωσης δεν περιοριζόταν στη διακίνηση. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα αρχηγικά μέλη επέβαλλαν αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας, με ποινές που περιλάμβαναν χρηματικά πρόστιμα, ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, μέλη του κυκλώματος φέρονται να εξευτελίζουν και να κακοποιούν ανήλικους συνεργούς τους. Σε μία από τις περιπτώσεις, ανήλικος αναγκάζεται να γονατίσει, να δεχθεί χτυπήματα και να καπνίσει, υπό την απειλή βίας.

Χαρακτηριστικό είναι επίσης περιστατικό βασανισμού μέλους της οργάνωσης, στο χέρι του οποίου έσβησαν αναμμένο τσιγάρο, προκαλώντας έγκαυμα.

Διακίνηση σε σχολεία και σχολική εκδρομή και «ξέπλυμα» μέσω στοιχηματικών

Από την έρευνα προέκυψε ότι το κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Χαλκηδόνας και των Άνω Πατησίων, αλλά και σε χώρους πέριξ σχολικών συγκροτημάτων. Σε μία ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση, δύο ανήλικα μέλη μετέφεραν ναρκωτικές ουσίες κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στην περιοχή των Χανίων.

Σε καταγεγραμμένες συνομιλίες, μέλη της οργάνωσης συζητούν τρόπους «ξεπλύματος» χρημάτων μέσω στοιχηματικών εταιρειών, με στόχο τα παράνομα έσοδα να εμφανίζονται ως κέρδη από τζόγο, ώστε να φαίνονται «καθαρά».

Οι κατηγορίες και οι γονείς των ανηλίκων

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Παράλληλα, συνελήφθησαν πέντε άτομα που ασκούσαν τη γονική μέριμνα ανήλικων μελών, κατηγορούμενα για παραμέληση εποπτείας.

Η έρευνα της Ασφάλειας συνεχίζεται, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι η πλήρης έκταση της δράσης του κυκλώματος δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

