Αγρότες: Ανυποχώρητοι στα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα – Απροσπέλαστος ο Προμαχώνας, κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και παραμένουν με τα τρακτέρ τους σε κομβικά σημεία των εθνικών οδών.

Οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, παραμένουν στον Ε65. Οι αγρότες δηλώνουν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, τονίζοντας πως είναι για αυτούς ένας αγώνας επιβίωσης και θα συνεχίσουν, όπως τονίζουν, πιο αποφασιστικά.

Αυριο, Δευτέρα, αποφάσισαν να κλείσουν τις σήραγγες στα Τέμπη μόνο για τα φορτηγά και θα τις ανοίξουν ξανά την Τρίτη όταν και θα επιτρέπουν τη διέλευση σε όλα τα οχήματα για να πάει ο κόσμος να κάνει τις διακοπές του.

Λαμία: Οι αγρότες άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Τραγάνας

Οι αγρότες της Αταλάντης, στις 6 το απόγευμα, σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας, όπως δηλώνουν οι ίδιοι.

Έτσι, η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται ελεύθερα και χωρίς καταβολή διοδίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το βράδυ αποχώρησαν από το σημείο, γύρω στις 9.

Νωρίτερα, οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο της Αταλάντης, μετέφεραν ορισμένα από τα τρακτέρ τους και τα Ι.Χ. οχήματα τους στον σταθμό των διοδίων, προχώρησαν σε αποκλεισμό και τελικά σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν με παρόμοιες δράσεις.

Θεσσαλονίκη: Αποκλεισμένη η διέλευση οχημάτων στα Πράσινα Φανάρια – Κλειστός ο Προμαχώνας

Αποκλεισμένη παραμένει από τους αγρότες η διάβαση των οχημάτων στην περιοχή Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νέων Φυλατών, Δημήτρη Παπαδάκη, το σημείο διέλευσης είναι κλειστό και η ρύθμιση της κυκλοφορίας γίνεται από την ΕΛΑΣ ενώ, όπως είπε ο κ. Παπαδάκης, δεν αναμένεται και αύριο Δευτέρα κάποια αλλαγή στο σημείο αυτό.

Σε ότι αφορά τις κινητοποιήσεις των αγροτών στον Προμαχώνα, ο Γιάννης Τορτούρας, μέλος του Συντονιστικού του μπλόκου του Προμαχώνα, δήλωσε στο ΑΠΕ ΜΠΕ, πως η διέλευση θα παραμείνει κλειστή για φορτηγά και νταλίκες μέχρι και τις εννέα το βράδυ.

Στο μπλόκο της Εξοχής, το σημείο διέλευσης θα μείνει κλειστό μέχρι και τις δέκα το βράδυ, σύμφωνα με τον Χρήστο Τσέρνιο, πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κάτω Νευροκοπίου. Στις επτά το απόγευμα, οι αγρότες έχουν προγραμματίσει γενική συνέλευση, όπως είπε ο κ. Τσέρνιος στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Διαβάστε επίσης:

Ρούτσι για την εκταφή του γιου του: «Θέλουμε να γίνει με το πρωτόκολλο της Interpol – Δεν τους εμπιστευόμαστε εδώ» (video)

Μαρουσάκης: Άστατος ο καιρός από Δευτέρα – Πού αναμένονται καταιγίδες

Καρυστιανού για έφοδο ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών: «Η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό»