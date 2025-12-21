search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 21:02
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.12.2025 19:35

Αγρότες: Ανυποχώρητοι στα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα – Απροσπέλαστος ο Προμαχώνας, κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών

21.12.2025 19:35
agrotes new

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και παραμένουν με τα τρακτέρ τους σε κομβικά σημεία των εθνικών οδών.

Οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, παραμένουν στον Ε65. Οι αγρότες δηλώνουν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, τονίζοντας πως είναι για αυτούς ένας αγώνας επιβίωσης και θα συνεχίσουν, όπως τονίζουν, πιο αποφασιστικά.

Αυριο, Δευτέρα, αποφάσισαν να κλείσουν τις σήραγγες στα Τέμπη μόνο για τα φορτηγά και θα τις ανοίξουν ξανά την Τρίτη όταν και θα επιτρέπουν τη διέλευση σε όλα τα οχήματα για να πάει ο κόσμος να κάνει τις διακοπές του.

Λαμία: Οι αγρότες άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Τραγάνας

Οι αγρότες της Αταλάντης, στις 6 το απόγευμα, σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας, όπως δηλώνουν οι ίδιοι.

Έτσι, η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται ελεύθερα και χωρίς καταβολή διοδίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το βράδυ αποχώρησαν από το σημείο, γύρω στις 9.

Νωρίτερα, οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο της Αταλάντης, μετέφεραν ορισμένα από τα τρακτέρ τους και τα Ι.Χ. οχήματα τους στον σταθμό των διοδίων, προχώρησαν σε αποκλεισμό και τελικά σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν με παρόμοιες δράσεις.

Θεσσαλονίκη: Αποκλεισμένη η διέλευση οχημάτων στα Πράσινα Φανάρια – Κλειστός ο Προμαχώνας

Αποκλεισμένη παραμένει από τους αγρότες η διάβαση των οχημάτων στην περιοχή Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νέων Φυλατών, Δημήτρη Παπαδάκη, το σημείο διέλευσης είναι κλειστό και η ρύθμιση της κυκλοφορίας γίνεται από την ΕΛΑΣ ενώ, όπως είπε ο κ. Παπαδάκης, δεν αναμένεται και αύριο Δευτέρα κάποια αλλαγή στο σημείο αυτό.

Σε ότι αφορά τις κινητοποιήσεις των αγροτών στον Προμαχώνα, ο Γιάννης Τορτούρας, μέλος του Συντονιστικού του μπλόκου του Προμαχώνα, δήλωσε στο ΑΠΕ ΜΠΕ, πως η διέλευση θα παραμείνει κλειστή για φορτηγά και νταλίκες μέχρι και τις εννέα το βράδυ.

Στο μπλόκο της Εξοχής, το σημείο διέλευσης θα μείνει κλειστό μέχρι και τις δέκα το βράδυ, σύμφωνα με τον Χρήστο Τσέρνιο, πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κάτω Νευροκοπίου. Στις επτά το απόγευμα, οι αγρότες έχουν προγραμματίσει γενική συνέλευση, όπως είπε ο κ. Τσέρνιος στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Διαβάστε επίσης:

Ρούτσι για την εκταφή του γιου του: «Θέλουμε να γίνει με το πρωτόκολλο της Interpol – Δεν τους εμπιστευόμαστε εδώ» (video)

Μαρουσάκης: Άστατος ο καιρός από Δευτέρα – Πού αναμένονται καταιγίδες

Καρυστιανού για έφοδο ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών: «Η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
livanos-idf-xtipima-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο

KefaloniaKaristianouEXO1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Στην πολιτική αρένα η Καρυστιανού; 

seismos-rafina-3-richter
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο ασθενείς σεισμοί σε επτά λεπτά στη Ραφήνα

aelAtr
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΛ-Ατρόμητος 0-0: Τα πάντα μηδέν στη Λάρισα

kyriaki_malama
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας η Κ. Μάλαμα με αιχμές – «Δεν ξέρουμε αν το κόμμα θα γίνει πόλος αλλαγής ή συστημικός εταίρος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

tebi_distixima
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

karystianou_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: «Το κίνημα οργανώνεται» - Επιτροπή «σοφών» εργάζεται για τη σωτηρία της χώρας

mitsotakis_zelenski_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ουκρανικό δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ και ο λογαριασμός για τα ελληνικά νοικοκυριά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 21:00
livanos-idf-xtipima-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο

KefaloniaKaristianouEXO1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Στην πολιτική αρένα η Καρυστιανού; 

seismos-rafina-3-richter
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο ασθενείς σεισμοί σε επτά λεπτά στη Ραφήνα

1 / 3