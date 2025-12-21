search
21.12.2025 17:16

Καρυστιανού για έφοδο ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών: «Η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό»

«Νέο δόλιο χτύπημα της κυβέρνησης» που έχει στόχο την «τρομοκράτηση και τη φίμωση των συγγενών των θυμάτων» καταγγέλλει η Μαρία Καρυστιανού.

Σε ανάρτησή της για την έφοδο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου, η πρόεδρος του Συλλόγου επισημαίνει πως όλα τα στοιχεία είναι καθαρά και διάφανα και τονίζει πως η προσπάθεια σπίλωσής του θα πέσει το κενό.

Μάλιστα, θέτει σειρά ερωτημάτων προς το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ για τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκε ο έλεγχος του Συλλόγου, την ώρα που φάκελοι με απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ παραμένουν ανοιγμένοι ή ανεξερεύνητοι επί χρόνια σε άλλες υποθέσεις.

Η Μαρία Καρυστιανού ζητά λογοδοσία για τους φορολογικούς ελέγχους σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά και για τις περιπτώσεις που έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε φορείς που τολμούν να αμφισβητήσουν το σύστημα, χωρίς να εντοπιστούν παρατυπίες.

Καλεί, τέλος, τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και τον Υπουργό Οικονομικών να δώσουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θέτει, εντείνοντας την ένταση γύρω από την κίνηση της εφορίας.

Για προβληματικό timing έκανε λόγο ο Πάνος Ρούτσι, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», καθώς οι συγγενείς βρίσκονταν, στη Λάρισα για τη δική, ενώ ο Ηλίας Παπαγγελής επισήμανε ότι ο Σύλλογος δεν έχει τίποτα να κρύψει.

