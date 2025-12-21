Όλυμπος: Εντοπίστηκε και απεγκλωβίστηκε Μολδαβός ορειβάτης

Αίσιο τέλος είχε το πρωί η επιχείρηση εντοπισμού για τη διάσωση άνδρα που είχε εγκλωβιστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή του Ολύμπου, σε απόσταση από το καταφύγιο της Πετρόστρουγκας, αφού οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να τον προσεγγίσουν.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, πρόκειται για αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος δήλωσε υπήκοος Μολδαβίας. Τον εντόπισαν στελέχη της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, της 2ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου, που κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά το σήμα κινδύνου.

Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας είναι σε θέση να κινηθεί μόνος του και συνοδεύεται πεζή από τα σωστικά συνεργεία προς ασφαλές σημείο, όπου υπάρχει πρόσβαση για οχήματα, προκειμένου να παραληφθεί από ασθενοφόρο.

Η επιχείρηση ξεκίνησε τα ξημερώματα, όταν ο ορειβάτης κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 ζητώντας βοήθεια. Συνολικά συμμετείχαν 14 πυροσβέστες με εξειδικευμένες ορειβατικές ομάδες, ενώ για την υποστήριξη της επιχείρησης τέθηκε σε ετοιμότητα και ελικόπτερο.

