Για παράνομες επιδοτήσεις 122.000 ευρώ φέρεται να ελέγχεται αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο των Μαλγάρων

Προκαταρκτική εξέταση, μετά από εισαγγελική παραγγελία, διενεργείται σε βάρος του αγροτοσυνδικαλιστή Κωνσταντίνου Ανεστίδη, στο πλαίσιο ελέγχων για υπόθεση φερόμενων παράνομων επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Πρώτου Θέματος, ο αγροτοσυνδικαλιστής του μπλόκου των Μαλγάρων, «βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, στο πλαίσιο ελέγχων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθηκε πως ο συγκεκριμένος αγρότης φέρεται να έλαβε για 16 αγροτεμάχια παράνομη οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765.04 ευρώ.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η υπόθεση προέκυψε έπειτα από προτεραιοποιημένο έλεγχο δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης. Από τη διαδικασία εντοπίστηκε το ΑΦΜ που αντιστοιχεί στον Κωνσταντίνο Ανεστίδη. Στη συνέχεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε αναλυτικό έλεγχο των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης που υπέβαλε προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα έτη 2019 έως και 2024, όπου κατά τον έλεγχο εξετάστηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που δηλώθηκαν ως καλλιεργούμενες, προκειμένου να χορηγηθεί η αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση.

Όπως αναφέρεται, διαπιστώθηκε αναντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων κτηματογράφησης και της δηλωθείσας ιδιοκτησίας για συνολικά 16 αγροτεμάχια, τα οποία είχαν δηλωθεί είτε ως ιδιόκτητα είτε ως μισθωμένα στις αιτήσεις των ετών 2019-2024.

