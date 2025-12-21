search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 15:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.12.2025 14:30

Για παράνομες επιδοτήσεις 122.000 ευρώ φέρεται να ελέγχεται αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο των Μαλγάρων

21.12.2025 14:30
opekepe

Προκαταρκτική εξέταση, μετά από εισαγγελική παραγγελία, διενεργείται σε βάρος του αγροτοσυνδικαλιστή Κωνσταντίνου Ανεστίδη, στο πλαίσιο ελέγχων για υπόθεση φερόμενων παράνομων επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Πρώτου Θέματος, ο αγροτοσυνδικαλιστής του μπλόκου των Μαλγάρων, «βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, στο πλαίσιο ελέγχων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθηκε πως ο συγκεκριμένος αγρότης φέρεται να έλαβε για 16 αγροτεμάχια παράνομη οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765.04 ευρώ.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η υπόθεση προέκυψε έπειτα από προτεραιοποιημένο έλεγχο δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης. Από τη διαδικασία εντοπίστηκε το ΑΦΜ που αντιστοιχεί στον Κωνσταντίνο Ανεστίδη. Στη συνέχεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε αναλυτικό έλεγχο των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης που υπέβαλε προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα έτη 2019 έως και 2024, όπου κατά τον έλεγχο εξετάστηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που δηλώθηκαν ως καλλιεργούμενες, προκειμένου να χορηγηθεί η αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση.

Όπως αναφέρεται, διαπιστώθηκε αναντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων κτηματογράφησης και της δηλωθείσας ιδιοκτησίας για συνολικά 16 αγροτεμάχια, τα οποία είχαν δηλωθεί είτε ως ιδιόκτητα είτε ως μισθωμένα στις αιτήσεις των ετών 2019-2024.

Διαβάστε επίσης:

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστή η σήραγγα των Τεμπών για τα φορτηγά τη Δευτέρα – Συνεχίζεται το άνοιγμα των διοδίων

Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία με λεία 180.000 ευρώ – 19 φορές είχαν συλληφθεί οι δράστες

Αγρότες: Σε εξέλιξη η σύσκεψη στη Λάρισα – «Εορταστικές» κινητοποιήσεις και ανοιχτά διόδια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xaris doukas 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Διάλογος στην κεντροαριστερά, καμία συναίνεση με ΝΔ – Τι θα γίνει με Βασιλίσσης Ολγας και νέο γήπεδο του ΠΑΟ

klimatikisKrisis1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο νομοσχέδιο Πολιτικής Προστασίας: Οι 10 βασικές αλλαγές

doukas_plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας για την εκδήλωση μπροστά σε εκκλησία: «Υποκρισία και σκοταδισμός από τον ακροδεξιό Πλεύρη»

macron-putin-1
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Ναι» με όρους σε ενδεχόμενο διαλόγο Μακρόν – Πούτιν

mitsotakis israil
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Ισραήλ ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη Δευτέρα – Θα συναντηθεί με Νετανιάχου και Αμπάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

patagonia_puma_1912_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Παταγονία: Τα πούμα άρχισαν να τρέφονται με πιγκουίνους και να συμπεριφέρονται παράξενα - Τι λέει νέα μελέτη

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η αποκάλυψη της σπιτονοικοκυράς του 33χρονου γιατρού που εξαφανίστηκε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 15:37
xaris doukas 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Διάλογος στην κεντροαριστερά, καμία συναίνεση με ΝΔ – Τι θα γίνει με Βασιλίσσης Ολγας και νέο γήπεδο του ΠΑΟ

klimatikisKrisis1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο νομοσχέδιο Πολιτικής Προστασίας: Οι 10 βασικές αλλαγές

doukas_plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας για την εκδήλωση μπροστά σε εκκλησία: «Υποκρισία και σκοταδισμός από τον ακροδεξιό Πλεύρη»

1 / 3