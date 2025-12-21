Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία με λεία 180.000 ευρώ – 19 φορές είχαν συλληφθεί οι δράστες

Σε δύο παλιούς τους …γνώριμους έπεσαν οι αστυνομικοί, που εξιχνίασαν την ένοπλη ληστεία που έγινε στις 15 Οκτωβρίου, στην περιοχή της Κηφισιάς.

Πρόκειται για έναν 37χρονο και έναν 36χρονο, οι οποίοι είχαν συλληφθεί ακόμη 19 φορές στο παρελθόν και κατηγορούνται για τα -κατά περίπτωση αδικήματα- της εγκληματικής οργάνωσης, της ληστείας κατά συναυτουργία, της νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία και κατ’ επάγγελμα, της πλαστογραφίας και για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και περί προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, το βράδυ της 15ης Οκτωβρίου 2025, οι δύο κατηγορούμενοι λήστεψαν με την απειλή όπλου ταμία γνωστής εταιρείας-αλυσίδας γυμναστηρίων, αρπάζοντας την τσάντα που περιείχε το χρηματικό ποσό των 180.000 ευρώ από εισπράξεις της εταιρείας που εργάζεται.

Παράλληλα, οι δράστες πήραν μαζί τους και τη δική του του τσάντα που περιείχε τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα και διέφυγαν με δίκυκλο.

Άμεσα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής διενήργησε προανάκριση και μετά από ειδικές ανακριτικές πράξεις και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού ταυτοποίησε τους δύο συλληφθέντες ως δράστες της ένοπλης ληστείας.

Οι αστυνομικοί θεώρησαν ότι το θύμα είχε τεθεί υπό παρακολούθηση, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από την επισκόπηση άλλου κατασχεθέντος βιντεοληπτικού υλικού, στο οποίο αποτυπώνεται η διαδρομή που ακολούθησε, τόσο ο παθών, όσο και οι δράστες, οι οποίοι, μετά την τέλεση της ληστείας διέφυγαν προς την περιοχή των Αχαρνών και στάθμευσαν εντός του οικοδομικού τετραγώνου που διαμένει ο ένας από τους δύο.

Για τις μεταξύ τους συνομιλίες οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες ηλεκτρονικές εφαρμογές κινητών με σκοπό να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους ενώ παρατηρούσαν συστηματικά τυχόν διερχόμενα οχήματα από τις οικίες τους, τα οποία θεωρούσαν ότι ανήκαν στις Αρχές.

Επιπρόσθετα, το δίκυκλο μεγάλου κυβισμού που χρησιμοποίησαν για τη διάπραξη της ληστείας είναι ιδιοκτησίας του 37χρονου κατηγορούμενου και οι πινακίδες κυκλοφορίας του είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής για τροχονομική παράβαση.

Αγόρασε πολυτελές BMW 7 μέρες μετά τη ληστεία

Επτά μέρες μετά τη διάπραξη της ληστείας, ο 37χρονος κατηγορούμενος μόλις επτά ημέρες μετά τη διάπραξη της ληστείας αγόρασε πολυτελές όχημα μάρκας BMW X6.

Oι δύο κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς έχουν συλληφθεί στο παρελθόν συνολικά 19 φορές για πλήθος αδικημάτων όπως συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, ληστείες κ.ά.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση βρέθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων και κατασχέθηκαν το «επιχειρησιακό» δίκυκλο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη της ληστείας το οποίο έφερε και φορητή συσκευή εντοπισμού θέσης (GPS tracker), δίκυκλο και σκελετός δικύκλου για τα οποία έχει δηλωθεί κλοπή από τους ιδιοκτήτες τους, πλήθος φυσιγγίων, πλήθος κλειδιών οχημάτων, πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών sim, 2 συσκευασίες φορητών συσκευών εντοπισμού θέσης (GPS tracker), το πολυτελές όχημα που απέκτησε ο 37χρονος καθώς και ο ρουχισμός που χρησιμοποίησαν οι δύο κατηγορούμενοι κατά τη διάπραξη της ληστείας.

Επιπρόσθετα, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής εξιχνιάστηκαν 4 κλοπές οχημάτων (2 αυτοκίνητα και 2 δίκυκλα) που διέπραξαν οι δύο κατηγορούμενοι. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

