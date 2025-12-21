search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 15:30
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

21.12.2025 12:28

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

21.12.2025 12:28
tebi_distixima

Έφοδο στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων και Συγγενών των Τεμπών 2023 έκανε, την περασμένη Παρασκευή, το ΣΔΟΕ, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη στη Λάρισα η δίκη για τα βίντεο και τον Τερεζάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη του ΣΔΟΕ ζήτησαν όλα τα στοιχεία για τα οικονομικά του Συλλόγου, τα οποία δεν έλαβαν εξαιτίας της απουσίας των μελών του Δ.Σ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο έλεγχος πραγματοποιείται με βάση της αναρτήσεις Πλακιά για κακοδιαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου, ενώ κάποιοι κάνουν λόγο για στοχοποίηση της Μαρίας Καρυστιανού.

1 / 3