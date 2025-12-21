search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 13:22
ΕΛΛΑΔΑ

21.12.2025 11:57

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Χειροπέδες σε 53χρονη ιδιοκτήτρια μπαρ

21.12.2025 11:57
Στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ κατέληξε ανήλικος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, το παιδί συμμετείχε σε κοινωνική εκδήλωση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Εκεί κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για το περιστατικό και προχώρησαν στη σύλληψη μία 53χρονης, υπεύθυνης του καταστήματος.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα-Πεδιάδας.

