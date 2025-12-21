Athens Santa Run 2025: Έγινε του… Άγιου Βασίλη στο κέντρο της Αθήνας (Photos)

Περισσότεροι από 1.000 Άγιοι Βασίληδες «πλημμύρισαν», το πρωί της Κυριακής, το κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο του Athens Santa Run 2025.

Μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν στη γιορτινή δρομική εμπειρία των 2,8 χιλιομέτρων, με αφετηρία και τερματισμό το Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών.

Το σύνθημα για την εκκίνηση του Athens Santa Run έδωσε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, και έτσι το πολύχρωμο πλήθος ξεχύθηκε στους δρόμους της Αθήνας.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) και στην ενίσχυση των αθλητικών δράσεων του ΟΠΑΝΔΑ. Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν αναμνηστικό μετάλλιο.

