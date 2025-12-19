Tέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό – Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν να μη μπουν στην αίθουσα συγγενείς των θυμάτων

Σε εξέλιξη είναι η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών που αφορά το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας, στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας.

Η υπόθεση αφορά τη μη προσκόμιση βίντεο από τη διαδρομή της εμπορικής αμαξοστοιχίας, τα οποία είχαν ζητηθεί από τις ανακριτικές αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης της σιδηροδρομικής τραγωδίας της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Στο εδώλιο κάθονται ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ), ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας που είχε αναλάβει τη διαχείριση και φύλαξη του συστήματος βιντεοεπιτήρησης.

Το παρών δίνουν και συγγενείς των θυμάτων, μεταξύ των οποίων και η Μαρία Καρυστιανού, ο Πάνος Ρούτσι και ο Π. Ασλανίδης που όλοι τους πέρασαν από τα μπλόκα.

«Δεν ταλαιπωρήθηκα από τα αγροτικά μπλόκα, πιο πολύ ήταν η ομίχλη. Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των αγροτών δεν μας ενόχλησε καθόλου η παρουσία των τρακτέρ στην εθνική οδό. Η αστυνομία ήταν βοηθητική, ήταν εξυπηρετική» δήλωσε η Καρυστιανού.

Ερωτηθείσα για το τι περιμένει από τη σημερινή δίκη είπε ότι «επειδή έχω και την πικρή χθεσινή ανάμνηση από τον κ. Τριαντόπουλο η αλήθεια είναι ότι κρατώ μικρό καλάθι σε ό,τι αφορά την ελληνική Δικαιοσύνη, μου έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν έχει φερθεί σωστά».

Αυτό που εξόργισε, ήταν ότι οι συνήγοροι των κατηγορούμενων ζήτησαν να αποβληθούν οι συγγενείς και οι υποστηρικτές τους από την αίθουσα.

«Να μην ακούσουμε εμείς τίποτα, μάλιστα. Εμείς θα καταδικαστούμε να μη μάθουμε ποτέ την αλήθεια για το τι συνέβη στους ανθρώπους μας. Τι να πω… Ο καιρός έχει γυρίσματα. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή η δίκη των Τεμπών, και από την ανάκριση και από τις πολιτικές ευθύνες, θα γίνει από την αρχή σωστά, με ελεύθερους δικαστές».

Ρούτσι και Ασλανίδης ευχαρίστησαν τους αγρότες

Αρκετοί συγγενείς χρειάστηκε να ταξιδέψουν για τη Λάρισα και οι αγρότες άνοιξαν τα μπλόκα για να μπορέσουν να παρεβρεθούν στη δίκη.

Ο Πάνος Ρούτσι, σημείωσε: «Πέρασα μέσα από τα μπλόκα, άνοιξα μόνος μου, έβγαλα τους κώνους και με τους αγρότες συναντηθήκαμε μιλήσαμε και είναι δίπλα μας και εμείς στο πλάι τους. Ο αγώνας μας είναι κοινός, γιατί μιλάμε για δικαιοσύνη. Μαζί μέχρι τέλους. Έμαθα ότι πάμε στην ίδια μικρή αίθουσα, δεν ξέρω τι έγινε πάλι, γιατί δεν ξέρω αν θα χωρέσουμε πάλι. Από αυτή τη δίκη περιμένω να μπουν όλοι φυλακή. Επειδή τους είδα στο καφέ πριν λίγο, δεν είναι άνθρωποι, είναι απάνθρωποι, να γελάνε, να χαμογελάνε και να είναι όλοι μαζί, κατηγορούμενοι και δικηγόροι. Δεν μας είπαν κάτι, αν μας είχανε πλησιάσει δεν ξέρω τι θα είχε γίνει…».

«Ευχαριστούμε τους αγρότες που άνοιξαν τους δρόμους για να περάσουμε. Και αφού περάσαμε τους δρόμους, σήμερα να κλείσουμε μέσα τον Τερεζάκη και όλη την υπόλοιπη συμμορία που συγκάλυψε τα Τέμπη» είπε από τη μεριά του ο Παύλος Ασλανίδης.

