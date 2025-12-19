search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 14:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.12.2025 13:41

Tέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό – Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν να μη μπουν στην αίθουσα συγγενείς των θυμάτων

19.12.2025 13:41
routsi-diloseis

Σε εξέλιξη είναι η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών που αφορά το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας, στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας.

Η υπόθεση αφορά τη μη προσκόμιση βίντεο από τη διαδρομή της εμπορικής αμαξοστοιχίας, τα οποία είχαν ζητηθεί από τις ανακριτικές αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης της σιδηροδρομικής τραγωδίας της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Στο εδώλιο κάθονται ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ), ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας που είχε αναλάβει τη διαχείριση και φύλαξη του συστήματος βιντεοεπιτήρησης.

Το παρών δίνουν και συγγενείς των θυμάτων, μεταξύ των οποίων και η Μαρία Καρυστιανού, ο Πάνος Ρούτσι και ο Π. Ασλανίδης που όλοι τους πέρασαν από τα μπλόκα.

«Δεν ταλαιπωρήθηκα από τα αγροτικά μπλόκα, πιο πολύ ήταν η ομίχλη. Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των αγροτών δεν μας ενόχλησε καθόλου η παρουσία των τρακτέρ στην εθνική οδό. Η αστυνομία ήταν βοηθητική, ήταν εξυπηρετική» δήλωσε η Καρυστιανού.

Ερωτηθείσα για το τι περιμένει από τη σημερινή δίκη είπε ότι «επειδή έχω και την πικρή χθεσινή ανάμνηση από τον κ. Τριαντόπουλο η αλήθεια είναι ότι κρατώ μικρό καλάθι σε ό,τι αφορά την ελληνική Δικαιοσύνη, μου έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν έχει φερθεί σωστά».

Αυτό που εξόργισε, ήταν ότι οι συνήγοροι των κατηγορούμενων ζήτησαν να αποβληθούν οι συγγενείς και οι υποστηρικτές τους από την αίθουσα.

«Να μην ακούσουμε εμείς τίποτα, μάλιστα. Εμείς θα καταδικαστούμε να μη μάθουμε ποτέ την αλήθεια για το τι συνέβη στους ανθρώπους μας. Τι να πω… Ο καιρός έχει γυρίσματα. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή η δίκη των Τεμπών, και από την ανάκριση και από τις πολιτικές ευθύνες, θα γίνει από την αρχή σωστά, με ελεύθερους δικαστές».

Ρούτσι και Ασλανίδης ευχαρίστησαν τους αγρότες

Αρκετοί συγγενείς χρειάστηκε να ταξιδέψουν για τη Λάρισα και οι αγρότες άνοιξαν τα μπλόκα για να μπορέσουν να παρεβρεθούν στη δίκη.

Ο Πάνος Ρούτσι, σημείωσε: «Πέρασα μέσα από τα μπλόκα, άνοιξα μόνος μου, έβγαλα τους κώνους και με τους αγρότες συναντηθήκαμε μιλήσαμε και είναι δίπλα μας και εμείς στο πλάι τους. Ο αγώνας μας είναι κοινός, γιατί μιλάμε για δικαιοσύνη. Μαζί μέχρι τέλους. Έμαθα ότι πάμε στην ίδια μικρή αίθουσα, δεν ξέρω τι έγινε πάλι, γιατί δεν ξέρω αν θα χωρέσουμε πάλι. Από αυτή τη δίκη περιμένω να μπουν όλοι φυλακή. Επειδή τους είδα στο καφέ πριν λίγο, δεν είναι άνθρωποι, είναι απάνθρωποι, να γελάνε, να χαμογελάνε και να είναι όλοι μαζί, κατηγορούμενοι και δικηγόροι. Δεν μας είπαν κάτι, αν μας είχανε πλησιάσει δεν ξέρω τι θα είχε γίνει…».

«Ευχαριστούμε τους αγρότες που άνοιξαν τους δρόμους για να περάσουμε. Και αφού περάσαμε τους δρόμους, σήμερα να κλείσουμε μέσα τον Τερεζάκη και όλη την υπόλοιπη συμμορία που συγκάλυψε τα Τέμπη» είπε από τη μεριά του ο Παύλος Ασλανίδης.

Διαβάστε επίσης:

Aγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους – Έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στα διόδια των Μαλγάρων

Μετρό: Ενισχύονται τα δρομολόγια τις 2 τελευταίες Κυριακές του χρόνου – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τραμ

Ρόδος: Ανήλικοι «νταήδες» απείλησαν με σουγιά 12χρονο – Του πέταξαν γλάστρα και ξύλο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mtv
MEDIA

Τίτλοι τέλους για MTV και Nickelodeon στην Ελλάδα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

PATINI_THESSALONIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής εμβόλισε αναβάτη σε ηλεκτρικό πατίνι και τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι

theofanous-medousa-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Γιώργος Θεοφάνους στη «Μέδουσα» – Το ιστορικό καλλιτεχνικό στέκι της Αθήνας επιστρέφει!

nikos_pappas_basket_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Τι ισχύει για την ασυλία των ευρωβουλευτών – Πότε ισχύει και πότε αίρεται

routsi-diloseis
ΕΛΛΑΔΑ

Tέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό – Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν να μη μπουν στην αίθουσα συγγενείς των θυμάτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

alzheimer
ΥΓΕΙΑ

Η άσκηση «ασπίδα προστασίας» του εγκεφάλου: Πώς η φυσική δραστηριότητα προστατεύει τη μνήμη μας ως τα βαθιά γεράματα

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

skertsos- zoi- tasoulas – tsipras88- new
ΚΑΛΧΑΣ

«Μπλόκαραν» το Μαξίμου οι αγρότες, ο Σκέρτσος έχασε από τη Ζωή, το «δικαίωμα της άγνοιας», ο στάσιμος Τασούλας και η «σχέση» Τσίπρα – Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 14:10
mtv
MEDIA

Τίτλοι τέλους για MTV και Nickelodeon στην Ελλάδα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

PATINI_THESSALONIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής εμβόλισε αναβάτη σε ηλεκτρικό πατίνι και τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι

theofanous-medousa-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Γιώργος Θεοφάνους στη «Μέδουσα» – Το ιστορικό καλλιτεχνικό στέκι της Αθήνας επιστρέφει!

1 / 3