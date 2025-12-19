Ρόδος: Ανήλικοι «νταήδες» απείλησαν με σουγιά 12χρονο – Του πέταξαν γλάστρα και ξύλο

Ένα σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου στην περιοχή της Κρεμαστής στη Ρόδο, όταν μια ομάδα πέντε ανήλικων μαθητών, επιτέθηκαν σε έναν 12χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 13:15 ο 12χρονος, καθώς έφευγε από τον χώρο του σχολείου, εντοπίστηκε από ομάδα συνομηλίκων του (5 άτομα). Η ομάδα φέρεται να τον ακολούθησε εκτός σχολείου και να προχώρησε αρχικά σε φραστική επίθεση.

Ένα από τα παιδια τον απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο (πιθανότατα σουγιά), ενώ δύο άλλα άτομα εκτόξευσαν μία γλάστρα και ένα ξύλο προς το μέρος του χωρίς να τον πετύχουν.

Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική» ο 12χρονος απομακρύνθηκε τρέχοντας προς το σπίτι του και το απόγευμα, στις 18:30, ο 12χρονος μαζί με τη 44χρονη μητέρα του πήγαν στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλουν την επίθεση.

Οι πέντε ανήλικοι εις βάρος των οποίων στρέφεται η καταγγελία είναι ο ένας ηλικίας 13 ετών και τέσσερεις ηλικίας 12 ετών.

Δικογραφία για απόπειρα σωματικής βλάβης και απειλές

Για τους 5 ανήλικους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα σωματικής βλάβης, απειλή και εξύβριση κατά συναυτουργία. Η διερεύνηση συνδέεται επιπλέον με τον ειδικό νόμο περί όπλων, καθώς γίνεται μνεία στο μικρό πτυσσόμενο αιχμηρό αντικείμενο.

Μετά την καταγγελία ακολούθησε αναζήτηση και προσαγωγή των 5 ανηλίκων και των γονέων τους. Οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, περιλαμβάνονται οι γονείς τους.

