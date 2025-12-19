search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 12:06
ΕΛΛΑΔΑ

19.12.2025 11:11

Εργατικό δυστύχημα στην Ελασσόνα: Νεκρός 59χρονος που έπεσε από ύψος 20 μέτρων

19.12.2025 11:11
Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ελασσόνα, όταν ένας 59χρονος έχασε τη ζωή του, ύστερα από πτώση ύψους 20 μέτρων.

Όλα έγιναν, σύμφωνα με το onlarissa, όταν ανέβηκε στη στέγη κτιρίου, προκειμένου να κάνει εργασίες στην καμινάδα του καταστήματος που εργαζόταν, αλλά μέρος της υποχώρησε, με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να βρεθεί στο κενό.

Το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας διεξάγει έρευνα για το τραγικό συμβάν.

